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曝總統府水電預算大增649萬　羅智強提「馬英九不吹冷氣」往事對比

▲▼總統賴清德、前總統馬英九。（示意圖／ETtoday資料照）

▲總統賴清德、前總統馬英九。（示意圖／ETtoday資料照）

記者郭運興／台北報導

電價持續上漲，行政機明年度預算書，各機關皆加碼水電預算，其中，總統府明年編列2914萬，對比今年增加649萬元，新增比率將近29％。對此，國民黨立委羅智強今（11日）提起「往事」對比，馬英九以前在總統府辦公、寓所休息時，不管再熱是「不開冷氣的」，當時綠營還罵馬英九，就是不開冷氣，腦袋才燒壞！結果現在電價高漲，政府用電預算卻創新高，大花人民納稅錢不手軟。他大酸，電價漲得比馬英九多，冷氣吹得也比馬英九爽，真了不起。

羅智強表示，明年總統府水電預算編列大增，這讓他想起以前在總統府工作的一段往事！大家知道嗎，馬英九以前在總統府個人辦公、在寓所休息的時候，不管再熱，是「不開冷氣的」，還記得有一次馬英九找他到小會議室開會，很得意的指著旁邊的電風扇說「智強，雖然我們沒有開冷氣，但吹電風扇也是很涼快的」，然後開始分享，在夏天晚上睡覺不開冷氣的心得。

羅智強再指，當時綠營還罵馬英九，就是因為不開冷氣，所以腦袋才燒壞了！現在看看賴清德，電價高漲，民眾苦不堪言，民進黨政府用電預算卻創新高，大花人民納稅錢不手軟，國防部水電預算增加15%、行政院增加17%、監察院增加10%、司法院增加60%。

羅智強提到，台灣自產能源缺乏，99%以上仰賴國外進口。2008年馬英九總統上任後，力推節能減碳，當時馬認為，公家用電是民脂民膏，不能浪費，行政院還推出「省油、省電、省紙、省水」的四省政策，各級政府機關總用電量連8年減少。至2015年，累計總節電率達10.7%，行政院暨所屬機關的總節電率更達15.3%，馬英九更以身作則，府內辦公盡量少開冷氣；中興寓所的月平均用電量，比陳水扁時期的玉山官邸，減少88%。

羅智強說，相較於明年要大增649萬電費的總統府，想問問賴清德總統，「馬英九做得到節能減碳，為什麼你做不到」？賴清德不改錯誤的能源政策，不僅增加民眾電費負擔，補貼台電的5000億，以及公家機關大增的電費，也都從民眾口袋裡掏。

羅智強再說，大家還知道，當馬英九努力節能減碳時，民進黨是怎麼批評的嗎？2012年馬英九在「全國氣候變遷會議」宣導政府節能減碳，時任立委陳其邁批評「沽名釣譽、欺世盜名」，還在立法院提案，要求電價調漲時，政府各機關正、副首長應「苦民所苦」，仿效馬總統不開冷氣，辦公室全面停用空調，以落實「節能從政府做起」，當時連署提案的，還有今天的副總統蕭美琴、行政院副院長鄭麗君！

羅智強質疑，所以，想問問當時提案叫政府不要開空調的蕭美琴，要不要兌現蕭美琴和陳其邁當立法委員時候的提案，「漲電價，就不准開空調」？

最後，羅智強強調，馬英九力行節能減碳省電費，被民進黨罵沽名釣譽，然後賴清德明年想多花649萬元的電費，冷氣吹好吹滿。當年馬政府，雖然也漲電價，但至少努力幫政府省電費，而現在民進黨，「電價漲得比馬英九多，冷氣吹得也比馬英九爽，真了不起」。

▼國民黨立委羅智強。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼羅智強 立法院院會 國是論壇。（圖／記者屠惠剛攝）

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