台電拒專家考察核四！翁曉玲嗆怕什麼　「賣東西的錢進誰口袋」

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨在能源議題上力促增加使用核電，國民黨立委翁曉玲、張智倫、賴士葆與王鴻薇今（9日）日將前往核四廠考察，並欲帶清大核工所教授李敏等外部顧問共同參與，不過，台電堅持，除了立委與立法院公費助理外，其他專家顧問不得隨行，遭藍委質疑，「核四是禁地嗎？台電到底在怕什麼？」並推測兩種可能，一為怕會得罪民進黨政府，二為台電無法交代東西去哪兒了？賣的錢是進到誰的口袋了？

翁曉玲指出，這件事已經安排一段時間了，原意就是去看看核四廠，了解目前核四廠的維運狀況，畢竟台電至今仍將核四廠工程費用列為資產，高達2838億元。具專業會計師背景的張智倫委員5月底質詢核安會時就有問到，從財會的角度，資產是未來可以產生經濟效應的設備，核四廠既然有如此龐大的資產，立法委員們去了解核四廠目前的資產狀況，有何不對？

藍委們參訪核四，當然不想走馬看花，翁曉玲說，故邀請二位核能學界重量級專家顧問，分別是清大原科院李敏教授、葉宗洸教授一起隨行考察，期藉助他們的專業，提供給我們諮詢意見，以利日後進行更深入專業的問政。然不解的是，台電竟然屢屢阻擋專業人士陪同立委參訪，台電總經理王耀庭甚至給我下通牒說，「他的底線就是只能立委和助理去，不能讓專家學者隨同前往。」這種極其藐視立委職務、妨礙立委職權的口吻與態度，殊難想像。

「是誰給王總經理這麼大的底氣，可以對立委頤指氣使？」翁曉玲批，一個早該引咎辭職，對今年四月因4部電力機組跳電導致北部大停電的經理人，不僅仍厚臉皮的坐在那個位置上繼續管理台電，而且還語帶威脅地警告，若堅持帶專家顧問去看核四，會損害台灣利益。

翁曉玲認為，台電如此強勢，力阻專業人士去看核四廠，本人推測兩種可能性，一是，核四廠到目前為止軟硬體設施維護的還不錯，怕專業人士去看過後，認為日後若非核政策轉彎，重啟核四指日可待，但此一結果恐怕會得罪民進黨政府。另一種可能性，則是核四廠有些機器設備已被拆除轉賣或是移作他用，怕專業人士去看過後，揭穿真相，台電無法交代東西去哪兒了？賣的錢是進到誰的口袋了？這種情形更難交代，肯定砸鍋，引起輿論譁然。

翁曉玲並附上網頁，民眾參觀電廠，本就是稀鬆平常的事。台電向來有對外開放，只是自蔡政府上台後，台電逐步限縮參訪核四，幾年前就已禁止民眾申請參訪核四了。理由很簡單，因為去參訪過核四廠的民眾和學生都覺得核四沒有不安全。在年輕世代普遍支持核電和核能科學的情形下，民進黨政府索性要求台電取消核四參觀，不讓人看。

翁曉玲續指，台電發新聞稿說，立委帶專家顧問進核四有違核子保防保安規範。但諷刺的是，可能會有核子保安 、保防風險的 核一、核二、核三廠，台電是歡迎民眾申請參觀；但卻對一個已被民進黨政府搞成廢墟的核四廠進行嚴格控管。隨著核燃料棒的清空，駐衛核四的二個分隊保警早於2021年5月1日全面退出，台電竟還厚顏地搬出國際核子保安要求的藉口，說要有效管控門禁，拒絕立委帶專業顧問進入參訪。說這話，難道不心虛嗎？

翁曉玲提及，自己曾擔任過數年的原子能委員會政府開放資料諮詢小組的委員，做過數項國科會原子能法研究計畫，肯定比台電董事長、總經理更熟悉核安相關法令規定。諸位可去問問核安會，有去監管核四廠嗎？核安會會告訴你，核四廠並未啟用，所以不在核安會依法監管職權範圍。先前核燃料棒還留在核四廠時，國際原子能總署IAEA每年還會去巡視，現在台電已將核燃料棒運出台灣送至美國了，核子保安和保防風險已大幅降低，從2022年之後，IAEA就沒再去檢查核四廠了，相關訊息請詳見核安會網站，「國際原子能總署來台執行核子保防作業動態」頁面。

翁曉玲直言，一件單純立委帶顧問去參訪核四的小事，竟意外地戳到台電的暗黑，發現他們如此恐懼，實在是始料未及。經由這事，「我也觀察到王耀庭這個人，一個口口聲聲說要為台電繼續負責的總經理，是有什麼能力可以為台電負責，可以去解決全台缺電、停電的問題？」其實他根本無須有什麼專業和治理能力，只要有捍衛民進黨神主牌、把核電廠劃成禁地的能力即足矣。