71歲港人「潛伏CIA」38年！向中國洩密盼祖國成功　遭判監禁10年

記者葉睿涵/編譯

美國司法部證實,中央情報局(CIA)來自香港的前探員馬玉清(Alexander Yuk Ching Ma)多次向中國提供情報,其中包含與國防相關的機密文件,而在9月11日被判處10年監禁,同時終身都需要被當局監察,必要時還需接受測謊考驗。

綜合外媒報導,現年71歲的馬玉清出生於香港,並在1968年移居美國,成為美國公民。1982年,馬玉清成為CIA探員,並在7年後離開,來到上海生活。2001年,馬玉清回流夏威夷時,一名中國情報官員找上他,以5萬美元(約新台幣161萬元)利誘他交出與美國國防相關的機密資料,控方甚至還掌握了馬玉清當時點算鈔票的影片。

隨後,馬玉清便開始了與中方的合作,向中國提交大量機密文件,而美國情報官員也在不久後獲悉此事,並對馬玉清展開暗中監察。然而,作為調查計畫一環,馬玉清2003年仍被聯邦調查局(FBI)聘請為檀香山辦事處的語言學家,「讓他在一個活動可以被監控的外部地點工作」,以調查他與中國的聯繫。

