71歲港人「潛伏CIA」38年！向中國洩密盼祖國成功　遭判監禁10年

▲美國前CIA探員馬玉清承認為中國從事間諜活動，被判監禁10年。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國司法部證實，中央情報局（CIA）來自香港的前探員馬玉清（Alexander Yuk Ching Ma）多次向中國提供情報，其中包含與國防相關的機密文件，而在9月11日被判處10年監禁，同時終身都需要被當局監察，必要時還需接受測謊考驗。

綜合外媒報導，現年71歲的馬玉清出生於香港，並在1968年移居美國，成為美國公民。1982年，馬玉清成為CIA探員，並在7年後離開，來到上海生活。2001年，馬玉清回流夏威夷時，一名中國情報官員找上他，以5萬美元（約新台幣161萬元）利誘他交出與美國國防相關的機密資料，控方甚至還掌握了馬玉清當時點算鈔票的影片。

隨後，馬玉清便開始了與中方的合作，向中國提交大量機密文件，而美國情報官員也在不久後獲悉此事，並對馬玉清展開暗中監察。然而，作為調查計畫一環，馬玉清2003年仍被聯邦調查局（FBI）聘請為檀香山辦事處的語言學家，「讓他在一個活動可以被監控的外部地點工作」，以調查他與中國的聯繫。

He was a former CIA officer, yet he was also a Chinese spy. His name is Alexander Yuk Ching Ma (Chinese name 马玉清). He faced life imprisonment sentence following his arrest in 2020, but he cut a deal to reduce it to 10 yrs. Today is his sentencing day. https://t.co/nyC51QPLGT pic.twitter.com/u2Jxgv1FS6 — Bin Xie__The Great Translation Movement (@bxieus) September 11, 2024

控方表示，馬玉清任職期間不時竊取機密文件交給中國，返美時則攜帶數以千計美元或禮物。馬玉清甚至向一名喬裝中國情報官員的FBI臥底探員自揭洩密，稱「希望看到祖國成功」。根據法院文件，馬玉清一名未證實身分的已故親戚也曾於1967年至1983年間為CIA工作，他與馬玉清是共謀，且他們2人都擁有可接觸最高機密的權限。

2020年8月，馬玉清終於被捕。他承認曾向上海市國家安全局（SSSB）情報官員提供機密國防資訊，其後一直被還押。今年5月，馬玉清與美國檢方達成認罪協議，承認共謀蒐集並向中國提供國防資訊，還表示希望上帝和美國原諒他的過錯。負責馬玉清案的FBI探員梅里爾（Steven Meriill）形容，馬玉清的行為與背叛、破壞信任無異，認為判刑可讓有意作出類似行為的人理解，「無論時間多長、過了多久，你也會被繩之於法」。