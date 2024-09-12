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辜仲諒無罪確定再一件！從中信國寶案脫身　朱國榮再判刑16年

▲中信兄弟彭政閔背號引退儀式，辜仲諒致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲辜仲諒在中信國寶案中獲得無罪確定。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳銘峯／台北報導

中華棒球協會理事長、前中信金控副董事長辜仲諒，與弊案纏身的國寶集團總裁朱國榮，被控涉嫌「中信國寶」相關弊案。辜仲諒一二審均獲判無罪，最高法院審理後，12日駁回檢方上訴，辜仲諒無罪確定；至於逃亡的朱國榮則是重判16年定讞。

本案由最高檢察署特別偵查組（已裁撤）2016年10月起訴，當時共分三大區塊。其一是檢方指控，中信金前董事長辜濓松（已故，不起訴）、前副董辜仲諒父子，自2004年起到2007年止，以各種名目將中信金資產層層轉匯到辜家父子投資的境外公司，侵吞中信資產約3億美元。其二為中信壽併購台壽保時檢方指控，辜仲諒涉嫌指示屬下利益輸送給朱國榮，使朱國榮獲利近10億元。第三部分為朱國榮與好友兼秘書林桂馨，趁著中信壽併購台壽保時，炒作龍邦股票，並內線交易買賣台壽保股票，獲利2.41億元。

檢方起訴後，案件由台北地方法院一審審理，一審判決辜仲諒無罪，另外包含被起訴的中信金相關人員，辜家總管吳豐富、中信老臣張友琛、前財務長張明田、股東張素珠、中信銀證券投顧董事李聲凱等人，均獲判無罪。至於炒股的朱國榮、林桂馨則被認定有罪，其中朱國榮遭重判12年4月、沒收犯罪所得1億5707萬餘元，林桂馨判刑3年8月。

案件上訴二審，高等法院審理後，一樣認定辜仲諒等人無罪，因此二審再度判決辜仲諒等人無罪；至於一審有罪的朱國榮、林桂馨都被加重，朱國榮重判16年，林桂馨也遭重判10年。由於二審重判，弊案纏身的朱國榮見風頭不對，在本案判決後不久，就偷渡出境，潛逃海外，目前已經遭到通緝。

全案再上訴最高法院，最高法院12日將本案上訴駁回。也就是辜仲諒等人無罪確定，但朱國榮、林桂馨有罪定讞，2人加上其他定讞的案件，刑度還要再增加。

▼相較辜仲諒無罪確定，逃亡遭通緝的朱國榮本案再遭判刑16年定讞，狼狽不堪。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼國寶集團總裁朱國榮。（圖／記者吳銘峯攝）

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