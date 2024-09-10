鄱陽湖水位跌破12公尺進入「枯水期」　鳥類變多首現國寶級「白鸛」

▲鄱陽湖星子站水位降至12公尺以下，代表正式進入枯水期。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸最大淡水湖鄱陽湖受到近期持續高溫影響，湖口站水位降至11.76公尺。最具指標性的星子站水位今（10）日上午8時監測結果顯示，水位也降至12公尺以下，達到11.92公尺，較前一日下降0.39公尺，代表鄱陽湖正式進入「枯水期」。

▲鄱陽湖入長江口出現大片黑泥灘裸露在外。（圖／翻攝中新社）

《央視》報導，江西持續出現晴熱高溫天氣，再加上饒河、撫河、修河、贛江、信江「五河」入湖流量的進一步減小，導致鄱陽湖水位持續回落。

據了解，2024汛期開始之際，鄱陽湖水位迅速上升，在7月4日達到最高水位21.55公尺後開始下降，先後在8月3日跌破19公尺警戒線，8月26日跌破16公尺。直至9月4日跌破14公尺後，鄱陽湖水位進一步加速下降。

從鄱陽湖入長江口觀察可以發現，沿湖岸邊退水痕跡明顯，露出大片黑色灘塗裸露。不過，在鄱陽湖水位持續下降之際，保護區內的鳥類種類及數量也明顯增多。

▲鄱陽湖保護區2024年首次監測到瀕危國寶鳥類「東方白鸛」。（圖／翻攝中新社）

鄱陽湖南磯濕地國家級自然保護區管理局8月份記錄顯示，保護區內出現大白鷺、蒼鷺等鳥類，還記錄到了小鴉鵑、白胸翡翠及水雉等國家二級保護野生動物。

值得注意的是，江西鄱陽湖國家級自然保護區管理局吳城保護管理站工作人員自入秋以來，首次監測到被稱為鳥中國寶，大陸國家一級保護野生動物「東方白鸛」現蹤，在湖區活動。