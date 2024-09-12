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中菲磋商會議管理南海衝突　同意雙邊保持溝通

▲▼菲律賓滯仙賓礁海巡船終於起錨！馬上跟中國海警船擦撞。（圖／翻攝中國海警局）

▲中菲近期在南海發生多起衝突。（圖／翻攝中國海警局）

文／中央社記者林行健馬尼拉12日專電

中國與菲律賓南海衝突近來升溫，兩國昨天在南海雙邊磋商機制下召開會議，管理南海緊張局勢，雙方同意繼續通過外交管道保持溝通，但看似未有其他重大突破。

中國駐菲律賓大使館昨天深夜在媒體群組轉發中國外交部新聞稿稱，中國外交部副部長陳曉東與菲律賓外交部次長拉薩洛（Maria Theresa Lazaro），11日在北京共同舉行南海問題雙邊磋商機制（BCM）團長會晤。

根據中方新聞稿，雙方就兩國涉海問題，特別是仙賓礁（即仙賓暗沙，Sabina Shoal），「坦誠、深入地」交換意見。

中方新聞稿指出，「中方重申在仙賓礁問題上的原則立場，敦促菲方立即撤離有關船隻。中方將堅定維護自身主權和『南海各方行為宣言』的嚴肅性和有效性。雙方同意繼續通過BCM等外交管道保持溝通」。

▲▼仙賓礁再爆衝突！陸控菲律賓「故意撞船」船員落海。（圖／翻攝微博）

另一方面，菲律賓外交部今天也發布新聞稿，形容雙方這場會議上「坦誠且直率地」就西菲律賓海（West Philippine Sea）局勢管理交換觀點，包括仙賓暗沙在內。

西菲律賓海是菲國對於己方在南海索討區域的稱呼，範圍涵蓋菲國向南海延伸出去的200海里專屬經濟區。

菲方新聞稿說，拉薩洛強調仙賓暗沙位於菲律賓專屬經濟區範圍內，重申菲律賓的一貫立場，探討如何降低緊張局勢。

根據菲方新聞稿，雙方同意繼續討論合作領域，包括熱線機制、海警及海洋科技合作，同時也再次確認以BCM作為促進海事對話和加強雙邊合作的論壇，同意透過外交管道繼續保持接觸。

中菲兩國於2017年啟動南海問題雙邊磋商機制，以推動和平解決南海衝突。上一次的會議是於7月在馬尼拉舉行，雙方在會中就仁愛暗沙局勢的管理達成共識。

▲中菲南海仙賓礁摩擦。（圖／翻攝微博）

分析人士認為，從雙方新聞稿的措詞如「坦誠」、「直率」、「交換觀點」等看來，這場會議的氣氛並不好，雙方各自闡述立場，未談出成果。

菲律賓4月間指控中國在仙賓暗沙填海造地、意圖建造「人工島」，於是部署海岸防衛隊巡邏艦馬格巴努亞號（BRP Teresa Magbanua），監控中方動向。

根據菲方說法，8月間中方海警船多次衝撞菲方運補船，8月31日更是直接衝撞馬格巴努亞號，導致船身出現大洞；上週，中方部署在仙賓暗沙海域的船隻，達到68艘，包括軍艦、海警船和可疑民兵船。

馬格巴努亞號拒絕離開仙賓暗沙海域，菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）日前甚至推測，中方有可能出手強行拖走馬格巴努亞號，但菲方對此已有緊急因應措施。

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