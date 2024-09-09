FBI頭號通緝犯！菲版「荒淫教主」落網　涉性侵最小僅12歲少女

▲ 奎博洛伊是前總統杜特蒂友人和精神導師。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

菲律賓「耶穌基督的王國」（KOJC）教會規模達數百萬人，創始人奎博洛伊（Apollo Quiboloy）卻因涉嫌性交易、性侵未成年少女等罪被美國通緝，年紀最輕的受害者僅有12歲。菲國當局派出2000名警力經過2周追捕，終於在8日將他逮捕到案。

綜合《太陽報》等外媒，現年74歲的牧師奎博洛伊不僅是KOJC創始人，也是菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的老友和精神導師，自稱「宇宙之主」和「上帝選任之子」，被菲國當局指控犯下性虐待及人口販運，同時也是美國聯邦調查局（FBI）頭號通緝犯。

菲國警方懷疑他藏身地堡，派出逾2000名警力搜查這座龐大的地底巢穴，8月下旬發現一扇暗門。經過整整2周追捕，內政部長阿巴洛斯（Benjamin Abalos）8日在臉書發文宣布，「奎博洛伊已經被捕」。

奎博洛伊於2021年被美國司法部以性販運罪名起訴，被控招募12至25歲的未成年少女及年輕女性擔任他的私人助理，脅迫她們和他發生關係，此外還涉嫌走私現金、使用違法取得的簽證讓教會成員入境美國，且謊稱為慈善機構募捐，實則將款項用於教會運作、支付教會領袖開銷。

目前不清楚美國是否尋求引渡奎博洛伊，菲國總統小馬可仕則表示暫不考慮引渡，但強調奎博洛伊「沒有特殊待遇。我們對待他的方式如同其他被捕的人，也尊重他的權利」。