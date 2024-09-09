菲律賓華裔前市長逃亡案　移民局長遭撤職

▲菲律賓前華裔市長郭華萍潛逃出境之後，在印尼落網，隨後被押回菲律賓馬尼拉。（圖／路透）

文／中央社記者林行健馬尼拉9日專電

菲律賓總統小馬可仕今天批准將移民局長撤職。馬拉坎南宮官員表示，這個決定與涉及非法博弈產業的菲律賓華裔前市長郭華萍潛逃出境有關。

菲律賓總統府通訊部長查維斯（Cesar Chavez）今天向宣布，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）已批准司法部長芮慕拉（Jesus Crispin Remulla）的建議，將移民局長陳辛戈（Norman Tansingco）撤職。

查維斯證實，這項人事變動與郭華萍案有關。

郭華萍自稱「艾莉絲．郭」（Alice Guo），原是菲國丹轆省（Tarlac）班班市（Bamban）市長，被指利用職權包庇離岸博弈產業，涉嫌人口販運、洗錢及逃稅等不法行為，也有參議員質疑她是中國間諜。

她因接連缺席相關聽證會，7月時被參議院以蔑視議會的理由發出拘捕令。即使如此，她仍成功潛逃出境，9月3日深夜在印尼落網，6日凌晨被押回馬尼拉。

郭華萍在逃期間，小馬可仕曾警告，所有助她逃亡者以及失職者都會受到嚴懲。

菲律賓移民局今天發布新聞稿重申，郭華萍的菲律賓護照上沒有蓋出境章，意味著她逃亡時並沒有通過移民局的關卡。

另一方面，郭華萍今天出席參議院聽證會，因「繼續說謊」而再度被宣告「蔑視議會」，由參議院羈押，直到相關調查結束為止。

在今天的聽證會中，參議員出示一本所有人為「郭華萍」的中國護照，詢問她是否就是護照中的人，但郭華萍堅稱她是「艾莉絲．郭」，出生在菲律賓，而迴避她是否就是「郭華萍」。

菲律賓國家調查局（NBI）稍早前比對指紋發現，「艾莉絲．郭」的指紋與名為郭華萍（Guo Hua Ping）的中國籍女性相同；如果這名前市長確為中國籍人士，即不符競選公職的資格，且假造菲籍身分。

郭華萍說，她是搭遊艇逃離菲律賓，但未供出由何人安排。此外，她落網時自稱生命受到威脅，但在聽證會上卻不願透露遭何人威脅，也惹惱許多參議員。（編輯：韋樞）