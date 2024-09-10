菲律賓華裔前市長逃亡案　傳協助潛逃者「人在台灣」擁5本護照

▲菲律賓華裔前市長郭華萍（Alice Guo）。（圖／路透）

文／中央社記者林行健馬尼拉10日專電

菲律賓一名參議員昨天在華裔前市長郭華萍涉嫌包庇非法博弈產業案的聽證會上披露，協助郭華萍潛逃的幕後藏鏡人是一名華人，「擁有5本護照，目前人在台灣」。

郭華萍自稱「艾莉絲．郭」（Alice Guo），原是菲國丹轆省（Tarlac）班班市（Bamban）市長，被指利用職權包庇離岸博弈產業，涉嫌人口販運、洗錢及逃稅等不法行為，也有參議員質疑她是中國間諜。

她因接連缺席相關聽證會，7月時被參議院以蔑視議會的理由發出拘捕令，不久後潛逃出境，但於9月3日深夜在印尼落網，6日凌晨被押回馬尼拉。

菲律賓參議院昨天就郭華萍相關案件的舉辦聽證會，參議員詢問是誰協助她出逃？郭華萍在紙上寫下一個名字，但未向外界公開。

參議員洪迪薇（Risa Hontiveros）看了這個名字後追問，是否有菲律賓人或菲律賓官員協助她出逃？郭華萍表示「沒有」，只有一名外國人幫忙。

參議院臨時議長艾斯特拉達（Jinggoy Estrada）表示不信沒有菲律賓人幫忙。他同時引述消息來源披露，他知道這名協助郭華萍逃亡的華人「擁有5本護照，目前人在台灣。」

除了涉嫌包庇離岸博弈產業之外，菲律賓參議員還懷疑郭華萍假造菲國公民身分，以參選公職。

另一方面，菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）引述警界出身的參議員賴克遜（Panfilo Lacson）報導，從郭華萍在聽證會上的應對來看，她很可能是「受過訓練、聰明的外國間諜」，且已經登上菲國的政治階梯。

賴克遜並說，如果執法單位沒有破獲郭華萍案，後果不堪設想，萬一她選上眾議員，就可看到許多機密文件。

雖然菲國多名參議員質疑郭華萍是間諜，但大部分華僑認為不至於如此，她可能是早年為居留菲國而造假身分，從政成功後包庇不法生意。（編輯：唐佩君）