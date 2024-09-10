下周一恐有「葡萄桑」颱風　賈新興曝未來10天雨區

▲菲律賓東南方外海熱帶性低氣壓，有機會下周一發展為葡萄桑颱風。（圖／翻攝YouTube頻道Hsin Hsing Chia）

記者蔡亞樺／台北報導

熱帶性低氣壓TD15於今（10日）晨2時生成，最快明天增強為貝碧佳颱風，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興預估，貝碧佳在本周末接近琉球群島，菲律賓東南方外海熱帶性低氣壓，有機會於下周一發展為葡萄桑颱風。

中央氣象署觀測，今晨2時在關島東南方海面生成一個熱帶低壓，氣象署預報員陳姵安指出，預計最快周三成颱，目前預估路徑以通過琉球群島為主。是否可能更靠近台灣？她指出，都有機會，3、4天後路徑有不確定性，還要再觀察。

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賈新興今在臉書分析未來10天天氣趨勢，明日午後新竹以南山區有零星短暫陣雨。周四，彰化至雲林有零星短暫雨，午後苗栗以南及宜花東有局部短暫雷陣雨，周五，午後苗栗以南及宜花東有零星短暫陣雨。

他說，周六，台中以南及宜花東有局部短暫雨，午後新竹以南及宜花東有局部短暫雷陣雨。周日，午後台中以北、高屏及宜花東有零星短暫陣雨。下周一午後山區有零星短暫陣雨。

賈新興表示，下周一深夜至下周二，宜花東及恆春半島有局部短暫陣雨，午後南部山區有零星短暫陣雨。下周三，基隆、北海岸至宜蘭有局部短暫陣雨，午後全台各地有陣雨或雷雨。下周四，全台各地有陣雨或雷雨，午後桃園以北雨勢漸緩。

他表示，綜合研判，下周三起至9月25日全台降雨偏多機率高，之後台中以北、宜蘭降雨偏多，並持續至10月底。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

颱風動向，賈新興指出，今清晨2時，位於關島東南方海面上的熱帶性低氣壓生成，預估明日發展為第13號颱風貝碧佳，目前資料顯示，於本周末接近琉球群島附近。

賈新興說，周六至周日在菲律賓東南方外海熱帶性低氣壓，有機會於下周一發展為第14號颱風葡萄桑，需特別留意其後續發展及移動趨勢。