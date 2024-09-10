　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

下周一恐有「葡萄桑」颱風　賈新興曝未來10天雨區

▲▼菲律賓東南方外海熱帶性低氣壓，有機會於下周一發展為葡萄桑颱風。（圖／翻攝YouTube頻道Hsin Hsing Chia）

▲菲律賓東南方外海熱帶性低氣壓，有機會下周一發展為葡萄桑颱風。（圖／翻攝YouTube頻道Hsin Hsing Chia）

記者蔡亞樺／台北報導

熱帶性低氣壓TD15於今（10日）晨2時生成，最快明天增強為貝碧佳颱風，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興預估，貝碧佳在本周末接近琉球群島，菲律賓東南方外海熱帶性低氣壓，有機會於下周一發展為葡萄桑颱風。

中央氣象署觀測，今晨2時在關島東南方海面生成一個熱帶低壓，氣象署預報員陳姵安指出，預計最快周三成颱，目前預估路徑以通過琉球群島為主。是否可能更靠近台灣？她指出，都有機會，3、4天後路徑有不確定性，還要再觀察。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賈新興今在臉書分析未來10天天氣趨勢，明日午後新竹以南山區有零星短暫陣雨。周四，彰化至雲林有零星短暫雨，午後苗栗以南及宜花東有局部短暫雷陣雨，周五，午後苗栗以南及宜花東有零星短暫陣雨。

他說，周六，台中以南及宜花東有局部短暫雨，午後新竹以南及宜花東有局部短暫雷陣雨。周日，午後台中以北、高屏及宜花東有零星短暫陣雨。下周一午後山區有零星短暫陣雨。

賈新興表示，下周一深夜至下周二，宜花東及恆春半島有局部短暫陣雨，午後南部山區有零星短暫陣雨。下周三，基隆、北海岸至宜蘭有局部短暫陣雨，午後全台各地有陣雨或雷雨。下周四，全台各地有陣雨或雷雨，午後桃園以北雨勢漸緩。

他表示，綜合研判，下周三起至9月25日全台降雨偏多機率高，之後台中以北、宜蘭降雨偏多，並持續至10月底。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

颱風動向，賈新興指出，今清晨2時，位於關島東南方海面上的熱帶性低氣壓生成，預估明日發展為第13號颱風貝碧佳，目前資料顯示，於本周末接近琉球群島附近。

賈新興說，周六至周日在菲律賓東南方外海熱帶性低氣壓，有機會於下周一發展為第14號颱風葡萄桑，需特別留意其後續發展及移動趨勢。

ET快訊
何妤玟老家失火！鄰居爆2惡行　母急：我女兒會不會被判刑
柯文哲涉兩罪　律師：「他」可能是阿北的貴人！
iPhone 16上市「舊系列秒調降」　官網新價格一次看
快訊／國3隧道「16車連環撞」！　現場慘況曝
快訊／國3又有嚴重事故！小車遭2大車夾成鐵餅　駕駛生死不明
iPhone 16公布9新色！夢幻湛海藍、沙漠鈦金
快訊／國3嚴重事故　2人死亡
「史上最強螢幕」iPhone 16　圖表對決iPhone 1

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／09:11花蓮近海規模3.9地震　3縣市有感「最大震度3級」

汽機車停駛「9月起可線上申辦」　每年16萬人次受惠

面對變動不再焦慮！3個方法讓你迅速提升領導力

轉任健保署生變　前桃園衛生局長劉宜廉回敏盛醫院副總院長

下周一恐有「葡萄桑」颱風　賈新興曝未來10天雨區

貝碧佳醞釀中！　侵台機率曝

超易怒！4星座「一不順就怪東怪西」　愛牽拖讓人心好累

貝碧佳最快明生成　可能「非常靠近台灣」

可能有雙颱！　貝碧佳最快明生成變天時間曝

工程師猛灌「斷魂百香果」　醫師詳解死因：太可怕

淨零轉型新園區AI智能戰略基地

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

花蓮渡溪2歲童遺體找到了　父子雙亡媽崩潰跪地痛哭

花蓮吉普車渡溪被沖走！　父遺體尋獲2歲童仍失蹤

花蓮吉普車渡溪父子雙亡！2歲童遺體打撈上岸　母崩潰跪地痛哭

章子怡影展疑遭影帝「伸鹹豬手」　表情瞬間變了！尷尬畫面掀議

館長挺柯高喊3次「賴清德放人」　小草集結！黃國昌：相信柯感受到了

正妹小草被笑「結巴晶晶體」 陳智菡怒了｜20240909 ET午間新聞

柯文哲羈押禁見不提抗告　律師證實：柯不願為難法院

快訊／09:11花蓮近海規模3.9地震　3縣市有感「最大震度3級」

汽機車停駛「9月起可線上申辦」　每年16萬人次受惠

面對變動不再焦慮！3個方法讓你迅速提升領導力

轉任健保署生變　前桃園衛生局長劉宜廉回敏盛醫院副總院長

下周一恐有「葡萄桑」颱風　賈新興曝未來10天雨區

貝碧佳醞釀中！　侵台機率曝

超易怒！4星座「一不順就怪東怪西」　愛牽拖讓人心好累

貝碧佳最快明生成　可能「非常靠近台灣」

可能有雙颱！　貝碧佳最快明生成變天時間曝

工程師猛灌「斷魂百香果」　醫師詳解死因：太可怕

每支都不一樣！軟萌史努比躍上眼線液筆　打趴專櫃超持久狂賣2000萬支

快訊／09:11花蓮近海規模3.9地震　3縣市有感「最大震度3級」

陳智菡控馬偕兒童醫院容積率暴增　林智堅喊告：合法合規有必要性

汽機車停駛「9月起可線上申辦」　每年16萬人次受惠

面對變動不再焦慮！3個方法讓你迅速提升領導力

Joeman超速秀「全新iPhone系列3色實拍」！　新按鍵輕鬆調2功能

年終增加？44％企業發中秋獎金　平均1357元、成長近5％

巴黎帕運中華代表團返台　桃機「水門禮」迎接台灣英雄

轉任健保署生變　前桃園衛生局長劉宜廉回敏盛醫院副總院長

南投縣變賣廢棄物所得補助草屯23村里　每社區2萬辦環境教育

中秋大賞 蛋黃酥禮盒X2 再加碼6袋芝麻粉、禮盒提袋X2

生活熱門新聞

工程師疑飲酒過量暴斃！業者發聲了

工程師猛灌「斷魂百香果」　醫師詳解死因

可能有雙颱！　貝碧佳最快明生成變天時間曝

貝碧佳最快明生成　可能「非常靠近台灣」

貝碧佳估周三成颱！低壓雨彈周末報到「北、東有雨」

80家蛋黃酥評比！冠軍超狂「回購意願99.5%」

可能有雙颱！　最新預測曝

日月潭驚現水龍捲！氣象站：看到快遠離

200元火鍋見「1配料」！他秒怒：用爛東西充數

你的老好人特質有多高？超準心測一張圖揭露真相

超易怒！4星座「一不順就怪東怪西」

啦啦隊練習生仙爆！內行曝超狂背景：是他女兒

貝碧佳醞釀中！　侵台機率曝

國防部幼兒園2教保員虐童　北市重罰60萬「公布姓名終身不錄用」

更多熱門

相關新聞

貝碧佳醞釀中！　侵台機率曝

貝碧佳醞釀中！　侵台機率曝

天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，熱帶性低氣壓最快24小時內，就會發展為颱風貝碧佳，大致往琉球海面移動，直接侵台機會不高，但周末受颱風外圍水氣影響，仍會帶來不穩定的天氣。

貝碧佳最快明生成　可能「非常靠近台灣」

貝碧佳最快明生成　可能「非常靠近台灣」

可能有雙颱！　貝碧佳最快明生成變天時間曝

可能有雙颱！　貝碧佳最快明生成變天時間曝

貝碧佳估周三成颱！低壓雨彈周末報到「北、東有雨」

貝碧佳估周三成颱！低壓雨彈周末報到「北、東有雨」

菲律賓華裔前市長逃亡案　移民局長遭撤職

菲律賓華裔前市長逃亡案　移民局長遭撤職

關鍵字：

天氣颱風菲律賓琉球群島賈新興

讀者迴響

熱門新聞

快訊／iPhone 16全系列價格出爐

陸上億網紅小楊哥爆劈腿！正宮怒送小三坐牢

即／「史上最大」全金屬Apple Watch 10

劉德華演唱會出意外！　傷勢曝光

工程師疑飲酒過量暴斃！業者發聲了

史上最強螢幕iPhone 16被酸相機發表會

柯文哲親筆：怎麼做都行，快就好　「1500沈慶京」揭密

沈慶京「論功行賞」名單曝光　台北市前市長也收錢

父收押　王浩宇：柯兒隔天吃高檔牛排

即／iPhone 16公布9色「沙漠鈦金」登場

工程師猛灌「斷魂百香果」　醫師詳解死因

何妤玟天母家大火！「疑抽菸釀禍」屋內燒到焦黑

即／新北後備旅打靶出意外！營長「誤觸板機」中彈送醫

即／國3嚴重車禍！大貨車翻覆變形

iPhone 16全系列台灣售價曝！　本周五開放預購

更多

最夯影音

更多

淨零轉型新園區AI智能戰略基地

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

花蓮渡溪2歲童遺體找到了　父子雙亡媽崩潰跪地痛哭

花蓮吉普車渡溪被沖走！　父遺體尋獲2歲童仍失蹤

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面