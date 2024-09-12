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宜蘭城隍廟神明遭掉包！鬼谷子變呂洞賓　半夜被送回「重新上漆」

▲宜蘭市城隍廟左廂的城隍夫人殿，原陪祀供奉神機妙算「鬼谷子」（左），未料光天化日下竟被人調包換成「呂洞賓」（右）。（合成圖擷取自臉書宜蘭知識+）

▲宜蘭市城隍廟左廂的鬼谷子神像（左），11日調包成呂洞賓（右），於12日一早被發現已被送回。（合成圖擷取自臉書宜蘭知識+）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭市城隍廟昨（11）日發生一起神像調包事件，原本供奉在城隍夫人殿的「鬼谷子」神像，驚人地在白天被換成「呂洞賓」。廟方昨下午3時發現後立即報警，並公開呼籲調包者將神像歸還，承諾不再追究。而廟方今（11）早6點多開廟門時，發現鬼谷子出現廟門前，且似乎重新上漆，讓廟方相當不解與無奈！

宜蘭市城隍廟表示，「鬼谷子」神像是昔日城隍廟裡擇日及相命業者的守護神，對城隍廟有重大歷史意義。今天上午10點，道士上香時還看到「鬼谷子」神像，然而在下午3點再次上香時，卻發現神尊竟變成「呂洞賓」。

由於城隍夫人殿供奉的「鬼谷子」神像較小，鬍鬚和拂塵都是白色，外觀因長年燒香而呈現深色，而被調包的「呂洞賓」神像，雖然法器、鬍鬚及大小與「鬼谷子」不同，但如果不細看，確實不易察覺。由於夫人殿位於城隍廟的左側，一般信眾進出較少注意，廟方懷疑是在上午10點到下午3點間，有人請走了神明。

而這兩尊神像的主祀意義不同，對調換神像者的用意感到困惑。警方已完成現場採證，但由於廟內沒有監視器，必須請求附近民宅提供監視器畫面，並調閱路口監視器畫面，過濾並調查進出者。此外，由於當天有兩團進香團參拜，警方也將調查是否有「請錯」神明的可能。

廟方在臉書公告後，網友紛紛留言對這起神明調包案表示驚訝，並譴責調包者的行為。兩位神明在道教中都有重要地位，「鬼谷子」是知名的兵學家，精通天文兵法、數術，而「呂洞賓」則是道教八仙之一，被奉為姻緣、文昌、財富、健康和福祉之神。

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