女子領5萬人民幣發現3萬是假鈔　奇了！銀行調監視器「沒人動手腳」

▲大陸一名女子在銀行取錢後，有3萬元人民幣被換成假鈔。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

山東濟南章丘區一名女子文微（化名）爆料，她17日從當地中國郵政儲蓄銀行一間分行取款5萬元（人民幣，下同），25日要付薪水時才發現，其中竟有3萬元為練功鈔（銀行人員訓練點鈔用），希望能向銀行要回「消失的3萬元」。沒想到，銀行拿出監視器畫面後，確認文微取的是「真鈔」，何時被換成假鈔，讓文微一頭霧水，全案也交由警方調查。

《極目新聞》報導，中國郵政儲蓄銀行濟南市章丘區棗園支行工作人員表示，26日警方已經進行了調查，不是銀行的問題。民警用祕錄器儀拍了文微取錢時的監控視頻（影片，下同）給她看，但因為視頻模糊，她要求看原視頻。27日上午，銀行已經給文微提供了高清視頻查看，確定練功鈔不是從他們支行流出。

文微表示，自從去銀行領錢後，就一直把錢放在包包裡，過去8天從未動過，因此，直覺認為這些「練功鈔」是出自銀行，這才帶著練功鈔到當地的銀行，希望能把消失的3萬元領回。

然而，銀行認為，櫃檯人員均嚴格按規定操作，全程也都有監視器錄影，絕不可能給客戶假鈔。文微不願相信銀行說法，並要求提供當天完整的監視器影片，雙方因此僵持不下，遂報警處理。

警方介入後，將完整的監視器畫面播給文微看，確認這批假鈔確實不是出自銀行，這結果也讓文微徹底傻眼，不知道錢在什麼時候被調包，也不明白真鈔怎麼突然變成假鈔，只希望警方能持續跟進調查，還自己一個公道。