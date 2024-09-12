神像遭調包「鬼谷子變呂洞賓」　廖大乙：恐被民眾請回家算樂透

記者鄧木卿／台中報導

宜蘭市城隍廟發生一起令人吃驚的神像調包事件，廟內「鬼谷子」神像，光天化日之下竟被換成「呂洞賓」。2名神像雖然法器、鬍鬚及大小不同，但如果不細看，確實不易察覺，民俗專家廖大乙認為，一是進香團請錯了，二是民眾把鬼谷子請回拜拜，因為鬼谷子能預測未來，雖然也是為了讓自己能平安健康，但這不可取，畢竟是偷竊行為。

▲廖大乙認為，宜蘭城隍廟鬼谷子被調包換成呂洞賓，有2個可能原因。（圖／廖大乙提供）

廟方昨天（11日）下午3時發現後立即報警，並公開呼籲調包者將神像歸還，承諾不再追究，警方已完成現場蒐證，並調閱附近監視器畫面調查，而鬼谷子神尊也於今天凌晨，被人送回放置在廟門口，只不過已被重新上漆。

▲宜蘭市城隍廟「鬼谷子」（左），竟被人調包換成「呂洞賓」（右）。（合成圖／擷取自臉書宜蘭知識+）

針對此事，廖大乙表示鬼谷子是相命仙、風水仙的祖師爺，具有神通，能洞察世事，預知未來；而呂洞賓在一般習俗中，是萬一遇上恐怖情人，可以去拜拜，尋求趕快分手。

他認為這次調包事件，有2個原因，第一是進香團不小心請錯了，第二，可能是民眾想簽注樂透，才想把鬼谷子請回家拜拜，因為鬼谷子預測數字比較準。

▲▼宜蘭城隍廟神像被掉包，鬼谷子變成呂洞賓。（圖／翻攝自宜蘭知識+）

廖大乙也提醒，一般請神明回去拜的大多是警政單位，為了要順利逮捕嫌犯，如果真的是被民眾請回家拜，雖然也是為了讓自己能平安順利健康，但這不可取，畢竟是類似小偷的竊盜行為。