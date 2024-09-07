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澤倫斯基籲西方「鬆綁武器使用限制」　美防長秒給軟釘子

▲▼ 烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

▲澤倫斯基呼籲西方，鬆綁武器使用限制。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基6日呼籲西方盟友鬆綁武器使用限制，允許基輔瞄準遠離邊境的俄羅斯空軍基地及發射場。不過，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）隨即給出「軟釘子」，反駁了澤倫斯基的主張。

澤倫斯基在舉辦於德國拉姆施泰因空軍基地（Ramstein Air Base）、有50多國參加的烏克蘭防務國際聯絡小組（ Ukraine Defense Contact Group）會議上施壓西方，向美國及盟國軍事領袖表示，該國現在需要能夠深入打擊俄羅斯境內目標的能力。

澤倫斯基說，「不僅在烏克蘭分裂領土上，還有在俄羅斯領土上，我們都需要這種遠程能力，如此一來俄羅斯才有動力尋求和平。我們必須讓俄羅斯城市、甚至俄羅斯士兵思考他們需要什麼，是和平或者普丁。」

不過，會議結束後，奧斯汀反駁了遠程打擊能夠改變戰爭局勢的觀點。他說，沒有任何一種軍事能力是「決定性」的，而且基輔還有其他手段，能夠打擊遠程目標。

儘管拜登允許烏克蘭依據「自衛用途」向俄羅斯發射美援飛彈，但由於擔心衝突進一步升級，攻擊距離受到大幅限制，僅限於被視為直接威脅的跨境目標。

《美聯社》指出，澤倫斯基尚未說服最需要的盟友美國，但其他多國看起來已經同意他的觀點，仍可能對拜登政府構成壓力。

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