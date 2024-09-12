美前駐聯合國大使「台灣要變亞洲波蘭」　應採購無人機、智慧水雷

▲美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

國防安全研究院12日舉行「2024台北安全對話」，會中邀請前美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）發表演說，她表示，台灣要成為「亞洲的波蘭」，向中國傳遞堅定捍衛主權決心；而她也建議台灣持續強化國防投資，採購精準武器、防空系統、情監偵無人載具、智慧水雷等先進武器裝備，以及推動後備部隊改革、網路作戰與防禦能力等工作。

克拉夫特（Kelly Craft）表示，台海兩岸政治發展的對比，台灣享有民主自由、經歷三次政黨輪替；中國則由少數決定下屆領導人，沒有自由的政黨競爭。她表示，當中國堅守極權統治，不斷向世界強調中華文化講求秩序，不重視西方的民主、自由價值，持續向國際輸出威權主義。

至於台灣方面，克拉夫特認為，台灣是向國際社會證明民主適合華人，同時也積極貢獻國際社會，她盛讚，「台灣民主已是世界與中國的燈塔」，她很榮幸與台灣站在一起。

克拉夫特也引述總統賴清德所稱「和平無價，戰爭沒有贏家」，並舉例表示，波蘭面對烏克蘭遭受俄羅斯入侵大舉提高國防預算，由2022年GDP的2.4%提升到2025年5%，成為歐洲的國防大國；日本增加國防預算50%，將成為國防投資最高的國家之一。

另外，在澳洲方面，克拉夫特也表示，他們提高國防預算至370億美元，向英美採購核動力潛艦，這些美國盟友均加強投資善盡防衛義務。

克拉夫特強調，面對兩岸不平衡的軍力對比、補給困難等問題，台灣應持續強化國防投資，採購精準武器、防空系統、情監偵無人載具、智慧水雷等先進武器裝備，持續推動後備部隊改革、提升網路作戰及防禦能力，加強戰略能源與物資庫存，建立強大嚇阻能力。

克拉夫特指出，台灣要成為「亞洲的波蘭｣，向中國傳遞堅定捍衛台灣主權的決心，而美國將更有意願共同護衛區域和平穩定。