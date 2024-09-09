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結合民間力量傳遞愛心　林俊憲邀企業捐贈愛心柚做公益

▲立委林俊憲與台南市各區議員、台南市信賴台灣之友會合作，媒合企業認購上千箱的文旦給慈善團體做公益。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲立委林俊憲與台南市各區議員、台南市信賴台灣之友會合作，媒合企業認購上千箱的文旦給慈善團體做公益。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中秋佳節將近，同時也是台南文旦盛產的時刻，為紓解柚農的產銷壓力，同時鼓勵民間企業做公益，立委林俊憲與台南市各區議員、台南市信賴台灣之友會合作，媒合企業認購上千箱的文旦給慈善團體做公益。

9日第二波的捐贈活動，由立委林俊憲，市議員周嘉韋、沈震東、李啟維、蔡筱薇、李宗霖、林依婷團隊於林俊憲永華服務處前舉辦愛心柚捐贈記者會，出席的農友與受贈公益團體均對這場愛心活動表達感謝與肯定。

▲立委林俊憲與台南市各區議員、台南市信賴台灣之友會合作，媒合企業認購上千箱的文旦給慈善團體做公益。（圖／記者林東良翻攝，下同）

立委林俊憲表示，現在越來越有中秋佳節的過節氣氛，為了讓更多人能度過一個快樂的中秋節慶，同時也幫助到柚農，因此才集結很多人的力量來認購文旦，希望拋磚引玉，鼓勵更多人參與公益。尤其台南麻豆文旦是最好吃的，此次提供的柚子更有不少是得獎產品，希望透過這樣的活動，串聯起大家的愛心，再將這樣的愛心一棒接一棒，分享給更多人。

▲立委林俊憲與台南市各區議員、台南市信賴台灣之友會合作，媒合企業認購上千箱的文旦給慈善團體做公益。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在第二波的愛心柚捐贈活動中，共計有台南市阿耨婦幼關懷協會、盲人福利協進會、台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市南區分事務所、台南市聲暉協進會、台南市新世代社會福利關懷協會、台南市沐恩關懷協會等33個公益單位與團體受贈。不少受贈團體同時致贈感謝狀，感謝這股來自社會各界的愛心。未來，愛心柚的捐贈活動仍將持續進行，要讓台南更多公益團體，接收到來自社會的善意與暖意。

▲立委林俊憲與台南市各區議員、台南市信賴台灣之友會合作，媒合企業認購上千箱的文旦給慈善團體做公益。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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