羅美玲號召新住民姊妹製作手工月餅　送暖榮民及馨生人

▲立委羅美玲號召新住民姊妹製作200盒公益月餅。（圖／立委羅美玲服務團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

中秋節將屆、月圓家戶人團圓，但有許多民眾獨居、雙老、榮民或馨生人需要額外的關懷，立委羅美玲日前號召新住民姊妹及南投縣新媳婦關懷協會、台灣新住民權益關懷協會同仁手工製作200盒月餅，捐贈給南投縣榮民服務處與犯罪被害人保護協會南投分會2單位，再分送給榮民及馨生人，關懷弱勢族群，也感受台灣和諧共融的氛圍。

南投縣榮民服務處長王怡文於9日活動當天出席代表受贈，表示感謝羅美玲結合新住民姊妹對榮民眷的愛心；犯罪被害人保護協會南投分會主委吳明賢表示，每位馨生人皆因被害面臨極大痛苦與悲傷，故結合各單位共同關懷慰問，感謝羅美玲捐贈中秋月餅，也多方提供相關照護資源，攜手照護弱勢馨生人家庭，使其逐步走出被害陰霾。

羅美玲指出，東南國家也過中秋節，但新住民姊妹們無法與娘家的家人團聚，因此帶同台灣的家人做出美味的手工月餅，除關懷社會弱勢群眾，也用做公益的心來沖淡思鄉之情，共度溫馨平安的佳節，藉此也能感受到其努力融入台灣的感情。

南投縣新媳婦關懷協會理事長吳東璇表示，本月初開始辦理一系列中秋節親職活動，此次與羅美玲再度攜手製作美味低糖的中秋月餅，共計200盒，用以關懷榮民眷、馨生人及弱勢族群，也讓新住民及新住民二代一起為社會付出，共築友善且多元化社區。

台灣新住民權益關懷協會理事長吳東陽也特別感謝羅美玲，邀請新住民夥伴以及家人參與此中秋公益活動，不僅有助於各國新住民以及台灣的文化交流，也有機會一同幫助、關懷弱勢族群。