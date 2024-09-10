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力挺偏鄉孩子追夢！王令麟頒發愛的早餐獎學金開啟大學新篇章

▲▼ 總裁接見愛的早餐大學生,東森慈善基金會,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲「東森爸爸」東森慈善基金會董事長王令麟(圖中)親自頒發「愛的早餐」大學生獎助學金給偏鄉長大的孩子們，祝福他們展開人生新旅程。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／新北報導

一份早餐開啟偏鄉孩子的學習興趣，也創造了人生的無限可能！東森慈善基金會今(9/10)於東森集團總部舉行「東森愛的早餐大學生獎學金頒獎典禮」，由孩子們暱稱「東森爸爸」的東森慈善基金會董事長王令麟，親自頒發助學金給30位大學生，祝福他們展開人生新旅程。

▲▼總裁接見愛的早餐大學生,東森慈善基金會,王令麟（圖／記者徐文彬攝）

▲花蓮東竹國小校長董華貞(右2)及主任郭頌華(右1)帶領過去於東竹國小享用愛的早餐長大的學生們，接受東森爸爸王令麟(左4)頒發獎學金。

▲▼ 總裁接見愛的早餐大學生,東森慈善基金會,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲現任桃園百吉國小王連進校長(右1)帶領過去桃園高義、巴崚及百吉國小享用愛的早餐長大的學生們，接受東森爸爸王令麟(左4)頒發獎學金。

▲▼總裁接見愛的早餐大學生,東森慈善基金會,王令麟（圖／記者徐文彬攝）

▲現任花蓮馬遠國小呂國良校長(右1)帶領過去花蓮紅葉國小享用愛的早餐長大的學生們，接受東森爸爸王令麟(左3)頒發獎學金。

愛的早餐從2007年開辦至今已有18年，幫助超過3萬5千名偏鄉學童補足晨間營養，為一整天的學習帶來滿滿的元氣，而愛的早餐大學獎助學金頒發至今已4年，受助者從原本的5名學生大幅成長至30位，各自按照興趣就讀了法律、財經、教育、傳播、長照…等科系，這些孩子們貼心地準備了手寫卡片表達感謝，認為這筆獎助學金化為求學路上的助力，讓他們能安心逐夢，日後必將發揮所學回饋社會。

▲▼總裁接見愛的早餐大學生,東森慈善基金會,王令麟（圖／記者徐文彬攝）

▲東森慈善基金會董事長王令麟(左)與花蓮東竹國小校長董華貞(右)。

看著這些曾享用愛的早餐而努力學習的偏鄉學童一個個長大了，東森爸爸格外感動，他表示這一切都要感謝東森購物會員的善心，捐贈發票化為孩子們成長的助力，因著台灣人滿滿的愛心，他自己也用感恩的心經營企業、長期關心公益，王令麟也大方邀請孩子們若有需要，寒暑假都可以來到東森實習。

東森爸爸王令麟勉勵同學：「大學教育只是個開始，更重要的是終身學習」，他認為科技時代，AI對教育及未來產生重大改變，因此學習知識之外，與人相處及生活更為重要，鼓勵大家多參加社團，因為在專業知識陸續被AI取代的年代，日後『你是誰不重要，你認識誰才重要』，而機會是留給做好準備的人，因此勉勵孩子多與人為善，不吝於分享及幫助他人。

投入偏鄉教學10年的花蓮東竹國小校長董華貞感動地分享，東森愛的早餐讓孩子可以安心上學，也謝謝東森爸爸把愛送到任何需要的角落，讓偏鄉孩子能夠去展現自己的才能與潛力，透過獎助學金給予孩子們持續的協助與照顧，期勉孩子們過去一直手心向上，未來學成以後，有機會也要手心向下，像東森爸爸一樣把愛化為大愛。

▲▼ 總裁接見愛的早餐大學生,東森慈善基金會,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲畢業於花蓮東竹國小的劉宜辛(左)目前就讀世新大學傳播管理學系。

▲▼ 總裁接見愛的早餐大學生,東森慈善基金會,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲曾是台東忠孝國小棒球隊長的林春暉，如今就讀國立體育大學運動競技與產業系。

此次特別頒發愛的早餐大學生獎學金，持續為偏鄉孩子的學習成長提供助力。就讀世新大學傳播管理學系的劉宜辛認為，這筆獎學金有助減輕她在學業上的經濟壓力，促使她全心投入學習中並追尋夢想，永遠記得過去在花蓮東竹國小享用東森愛的早餐，每一份安全且健康的佳餚，都是腦海裡的美好回憶；考上台北大學財經法律系的劉謙表示，當時在花蓮卓溪國小享用愛的早餐讓她每天都能夠精神滿滿的上學、健康快樂成長，如今很感謝再獲這筆獎學金，為她的大學生活減少負擔，也肯定了她在學業上所付出過的努力。

▲▼力挺偏鄉孩子追夢！王令麟頒發愛的早餐獎學金開啟大學新篇章。（圖／記者謝婷婷攝）

▲受獎孩子們親手寫的感謝卡。（圖／記者謝婷婷攝）

曾是台東忠孝國小棒球隊長的林春暉，如今就讀國立體育大學運動競技與產業系，他表示：「很感謝東森爸爸對我們的支持，這也會是我持續努力、追求進步的動力，也將勇敢往自己的目標和理想前進」，而現場唯一的研究生、畢業自桃園高義國小的范可欣，如今考上國立東華大學多元文化研究所，她對東森爸爸曾走訪高義國小做早餐印象深刻，表示非常感謝東森的照顧，未來會更努力並回到偏鄉當老師，去幫助那些需要幫助的孩童。

►送愛到部落專題報導

▲東森「愛的早餐」感恩會！ 東森爸爸王令麟邀善心VIP會員與偏鄉學童相見歡。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者鄭遠龍)

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