洲鉅風電投資50億「高雄港洲際A6-B上樑」　打造離岸風電基地

▲高雄港洲際一期A6-B場域上樑。（圖／台灣港務公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

台灣港務公司與洲鉅風電能源公司合作，在A6-B場域及碼頭岸線水域投資，作為離岸風場水下基礎組裝基地，今（11日）舉辦「高雄港洲際一期A6-B場域上樑暨A6-B碼頭完工典禮」，目標成為台灣長期發展離岸風電產業的核心基地。

港務公司指出，高雄港洲際一期A6碼頭護岸及新生地填築計畫期程為2023年1月至今年12月，由政府投入約20億元興建2座重件碼頭，洲鉅公司投資50億元，先在屏東興建長400米的水下基礎暨基樁零組件一貫式生產線廠房。並於高雄港75號碼頭後線作為水下基樁最終組裝及存放場域。

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▲A6重件碼頭配置圖。（圖／台灣港務公司提供）

再接續，高雄港洲際一期A6-B 建置水下基礎組裝運維基地，並設有高效率風機水下基礎組裝200米廠房及戶外1500噸軌道式門式吊車，有助於水下基礎中大組立、成品存放和輸出使用，搭配A6-B碼頭具備側靠與尾靠功能的重件碼頭，可兼顧船吊及SPMT運輸模式，有利風機水下基礎重件運輸至台灣各風場。

港務公司今在高雄港洲際一期舉辦A6-B場域上樑，祈福平安，港務公司總經理王錦榮指出，發展國內離岸風電產業是政府重要綠能建設計畫之一，並將視野導向完善在地化供應鏈為目標，結合南台灣厚實的製造產業聚落，長期發展國內離岸風電產業。

▲高雄港洲際一期A6-B離岸風機水下基礎生產，及發貨基地願景圖。（圖／台灣港務公司提供）

王錦榮說，政府與洲鉅公司共同合作開發，打造先進離岸風電水下基礎的生產儲運基地，持續引進國際先進技術、培育產業核心人才，及帶動南台灣就業機會，共創高雄港、市及離岸風電產業三贏的新局面。

洲鉅公司董事長廖士銘表示，將一步步對台灣風電產業的遠景，具體執行並落實發展，港務公司如期如質完成A6-B重件碼頭，使台灣風電產業前邁進一大步，也認同政府對風電產業政策方向的規劃與支持，為淨零排放的目標努力。

▲洲鉅風電公司董事長廖士銘（左三）、屏東縣長周春米（左四）等人，出席高雄港洲際一期A6-B場域上樑典禮。（圖／台灣港務公司提供）

港務公司表示，將與洲鉅公司簽訂長期租約，大幅優化高雄港整體資源運用，深耕高雄，樹立政府與民間企業深化合作最佳典範外，可望離岸風電國產化，未來放眼亞太及東南亞市場。