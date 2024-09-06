長榮海運「立揆輪」船長釀禍！高雄港撞沉拖船　法院判賠4432萬

▲立揆船艏左舷損害圖。（圖／翻攝運安會調查報告）

記者劉人豪／高雄報導

長榮海運公司管理的巴拿馬籍立揆輪，在高雄港撞沉港勤公司拖船，港務公司及保險公司提告求償，高雄地方法院判船長和長榮海運，應應連帶給付港務公司3267萬3646元、保險公司1165萬720元。

判決書指出，由長榮海運公司所管理的巴拿馬籍立揆輪，2021年8月1日凌晨3時54分左右起錨，欲移泊至港內110碼頭船席，因此沿二港口進出航道駛入港區，並有引水人登領立揆輪，而港勤公司拖船則經調派執行協助立揆輪進港停泊作業，因此亦離開泊位航往二港口。

▲拖船14402船體損害圖。（圖／翻攝運安會調查報告）

然因高雄港當時有風雨、天氣惡劣，能見度不良，而立揆輪船長於港勤公司拖船接近時，並未鳴笛或閃光、聲響警示，且未瞭望確認港勤公司拖船位置，即下令立揆輪全俥全速向右、未依安全速度行，導致立揆輪船艏與港勤公司拖船右舷發生碰撞，港勤公司拖船船體因而破裂、進水，進而沉入海中。

港勤公司拖船就碰撞事故亦有過失及比例為30%，經過失相抵，港勤公司向長榮海運及船長請求賠償7741萬5967元；保險公司也向船長請求賠償2038萬8760元。

法院認為，港勤公司拖船過失比例應較高，占60%，船長則占40%，判船長、長榮海運應連帶給付港務公司3267萬3646元、保險公司1165萬720元。