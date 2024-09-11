國台辦為柯文哲抱屈、嗆賴清德「綠色恐怖」　民進黨：荒謬言論

▲北檢提訊柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城案風暴，日前更遭羈押禁見。今（11日）中國國台辦也公開批評總統賴清德，「公器私用、黨同伐異，在島內大肆製造綠色恐怖，追殺不支援民進黨，不認同台獨的各界人士。」對於國台辦為柯文哲抱屈，民進黨回應，對於國台辦荒謬言論沒有其他回應。

對於柯文哲京華城案，中國國台辦發言人陳斌華批評，賴清德自上台以來，一再操作司法行政手段，公器私用，製造綠色恐怖，目的是追殺不支持民進黨、不認同台獨的各界人物；陳斌華還聲稱，賴清德政府的目的是謀求一人一黨之私，為他遂行台獨排除障礙。

對於國台辦說法，民進黨僅回應，對於國台辦荒謬言論沒有其他回應。

民進黨今召開第二十一屆第六次中常會，據轉述，賴清德會中致詞時提到，近期中國恢復台灣文旦輸入，但只有特定縣市的文旦被列入輸入清單；而且，中方並沒有透過兩岸合作的檢疫平台，和台灣磋商及告知檢疫科學條件等規範。

賴清德強調，對於兩岸對等、尊嚴的互動，我們都非常歡迎，更樂見兩岸進行交流往來。但是，中國利用特殊化經貿往來，作為分化台灣的工具，反而不利於建立台海的往來互信，以及促進區域的穩定繁榮。

賴清德也提及，昨日，美國聯邦眾議院通過了《台灣衝突嚇阻法案》，若台海發生衝突，此法授權揭露中國高層領導人在全球的非法資產，並可切斷中國高層使用美國金融體系服務措施，以嚇阻中國侵略台灣。

賴清德表示，民主同盟國家透過具體的行動，一同撐起「民主保護傘」，台灣會持續努力，為全球的民主、和平、繁榮做出貢獻，維持台海和平，並致力促成印太區域和平穩定。