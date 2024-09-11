柯文哲案遭批違反偵查不公開　賴士葆轟：政府放任法律一再被踐踏

▲賴士葆。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉入京華城案遭羈押禁見，外界質疑，檢方違反偵查不公開原則，頻頻放話給特定媒體。國民黨立委賴士葆表示，批評檢調違反偵查不公開的輿論一波又一波，但是沒能絲毫攔阻或是匡正這種司法亂象，政府放任法律一再被踐踏，彷彿理所當然一般。

賴士葆提到，被指洩密的北檢屢次回應都是「不予置評、無法證實」，如今面對外界的砲轟，終於要分他字案，要追查洩密的源頭以自清，外界不免質疑，自己人要如何清查自己人。

賴士葆說，監察委員高涌誠接受媒體訪問談偵查不公開的問題，其實很讓人錯愕，原來監委知之甚詳，只是包庇漠視。社會普遍的印象是綠化的監察院處於半睡眠狀態，對於綠色行政部門的怠忽職守，幾乎是默許包容，面對很多社會關注的重大議題都佯裝不知，沒有糾舉、彈劾或調查。

對於高涌誠坦承檢警調與媒體彼此有共生關係，甚至檢警調多少需要透過媒體帶風向去辦案，包括押人取供的問題。賴士葆也說，高涌誠沒有苛責，還強調這是現行偵查制度之下，訴訟制度使然。監委是握有權力的人，這樣雲淡風輕談偵查不公開，像政治評論員一樣，夫復何言。

賴士葆強調，偵查不公開的法律在號稱民主法治的中華民國變成必要之惡，媒體繼續搶獨家、搶爆料。偵查不公開的法律繼續被踐踏，司法的公正變成笑柄，司法威信離民眾愈來愈遠。