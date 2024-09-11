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快訊／被質疑洗錢、柯文哲小金庫　眾望基金會發布3點聲明

▲▼眾望基金會3點聲明。（圖／翻攝自眾望基金會官網）

▲眾望基金會3點聲明。（圖／翻攝自眾望基金會官網，點圖放大）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲陷入京華城容積率弊案，媒體人姚惠珍11日爆料其眾望基金會金流不明，質疑是柯文哲用來「操作」的小金庫。眾望基金會稍早發布3點聲明，表示名嘴出示的報表，是基金會公告的財務預算表，並非最終實際收支。

針對外界關心眾望基金會款項，眾望基金會11日下午於官網發表3點聲明，表示為避免錯誤資訊導致大眾誤解，以訛傳訛，特發此聲明以正視聽。

眾望基金會表示，第一，媒體名嘴所出示的報表，是基金會公告於網站上「財務預算表」，非最終實際收支，盼媒體名嘴勿錯誤解讀，藉此大做文章；第二，基金會收入及支出皆受主管機關及相關法規監督，每一筆金額皆有憑據；第三，近期將召開董事會，經董事會通過後，將依規定呈交112年度財務報表予主管機關以昭社會公信。

姚惠珍11日於臉書發文表示，眾望基金會2年消失了2677萬5672元，時間序是2022年10月沈慶京論功行賞、2022年10月14日木可公司成立、2022年10月18日京華城取得建照、2022年10月19日京華城動土、2022年11月1日柯文哲帳戶「1500」、2022年11月2日眾望基金會成立，登記資產1000萬。

姚惠珍提及，根據眾望官網的資料，2023年捐款收入1900萬元、2024年捐款收入800萬元，兩年總計捐款收入2700萬元、業務支出2677萬5672元，但是官網2年只有記錄4場活動，1張10萬元發票，「錢花去哪？有沒有捐助慈善？完全不知道」。

姚惠珍指出，根據多年追財團法人基金會跟公益信託的經驗，眾望很可能是柯文哲用來「操作」的小金庫，而且2年就「洗」了2700萬元，「我的3個問題是，第一，2700萬是誰給的？第二，2677萬5672元花去哪？第三，兩年近1000萬元行政人事費究竟養了誰？請民眾黨或李文宗回答」。

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