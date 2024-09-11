國民黨稱黨內挺柯文哲同調　「鍾小平、游淑慧了解在野要合作」

▲游淑慧自爆緊咬柯文哲弊案卻遭黨內大老警告。（圖／記者陳家豪攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見，外界質疑國民黨的態度不同調，相較於議員堅持徹查，立委卻是力挺柯文哲喊話「藍白合」，台北市議員游淑慧更自爆，因緊咬柯弊案而被黨內長輩酸「不顧大局」。國民黨文傳會主委李彥秀今（11日）受訪指出，黨籍台北市議員對於市政的要求或釐清、調查與了解，黨中央都尊重，但整體上國民黨堅持的是司法公平正義，共同監督執政黨。

被問到國民黨內部對於柯文哲涉案有不同調的情形，李彥秀強調，沒有不同調的問題，是檢方透過媒體帶方向，透過媒體做調查，嚴重違反司法不公開，反而讓人民有更多的問號，在立法院開議之後，有關司法調查、刑事訴訟程序等問題，藍、白兩黨有機會在司法法制委員會做進一步的釐清，同時也會在法案規定上做得更明確；她強調，對於這次刑事訴訟的諸多瑕疵，藍、白會好好監督執政黨。

李彥秀表示，司法公平正義是民主社會最重要的防線與基石，但從整個過程中看到，綠、媒、檢3個複合體連結在一起處理京華城案，恐怕最後輸的是人民對於司法的信任，也會讓外界覺得最後可能是政治辦案，恐怕後續引起的政治風暴，民進黨將無法收拾，她並呼籲賴清德總統應該好好思考，如何處理檢、綠、媒複合體的問題。

至於游淑慧自爆被關切，李彥秀則說，相信黨內很多聲音，無論是台北市議員鍾小平或游淑慧，他們應該都了解黨內的不同聲音與建議，大家都是黨內同志，彼此會做更多的溝通。

李彥秀說，無論如何，對於市政的了解，市議會有成立調查委員會，黨中央尊重這些議員對於事情的調查，但未來整個在野黨的合作基礎，相信是黨中央與立法院黨團所堅持，在野黨的合作、聯盟，一起監督執政黨，這在民主社會天經地義，相信黨內都應該非常清楚未來方向。

