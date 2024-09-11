名師出高徒！桃竹苗分署開辦各項職訓課程　國手級師資優

▲林英男老師教授水電職訓課程。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

勞動部勞力發展署桃竹苗分署為了讓優秀的國手代表在國際競賽中累積的豐富經驗和卓越技能，在告別賽場後能在專精的領域上持續發光發熱，依職業訓練師甄審遴聘辦法，招募有意願從事教學的國手成為職業訓練師，而這些國手的加入，也為職訓師資注入新的活力。

勞動部勞力發展署桃竹苗分署署長賴家仁11日表示，擔任能源服務職群課程的職業訓練師的林英男老師，在17歲那年，參加第34屆國手選拔賽獲選為「配管」職類副國手，退役後的27年間，歷經教職、創業主、工程師等多重身份；憑藉其豐富的業界經驗和持續精進水電及能源專業，讓他教授的水電職訓課程，成為桃分署最受歡迎的職訓課程之一。

林英男老師除了提供優質訓練，還將寶貴的經驗傳承給學員，幫助他們在水電領域中實現職場價值。桃竹苗分署為提供一般失業及待業民眾有更多參與職業訓練的機會與管道，同時因應桃竹苗地區各產業對人才的需求，辦理機械設計、資訊服務、物流服務、觀光休閒、創意設計、建築設計、能源服務、機電服務等八大職群的多元課程與開辦產訓合作及移地職前訓練等多種班別，並延攬業界專業師資授課，從基礎學科知識的學習到進階術科實作，希望透過職業訓練，增進參訓學員在職場中的就業技能。

歡迎15歲(含)以上，具備工作意願的失待業民眾多多利用桃竹苗分署開辦的各項職業訓練課程，詳細課程內容請上台灣就業通https://www.taiwanjobs.gov.tw/找課程及桃竹苗分署網站https://thmr.wda.gov.tw/查詢及報名，或電洽03-485-5368轉分機1602-1641自辦訓練科洽詢。