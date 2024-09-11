「台鐵便當物語展」東京開幕　經典排骨飯進軍日本

▲鐵博籌備處邀請鐵道便當職人李玉霞指導製作台灣鐵路便當，讓日本鐵道界感動不已。（圖／文化部提供）



文／中央社

文化部駐日台灣文化中心與國家鐵道博物館籌備處昨天（10日）合辦「搭火車，品台灣：台灣鐵路便當物語」展開幕活動，並宣布文化部明年2月在日本最具代表性的大宮鐵道博物館首次舉辦台灣鐵道主題展。

昨天在駐日台灣文化中心舉辦的展覽是明年2月大宮鐵道博物館灣鐵道展的前導展，開幕儀式邀請駐日副代表周學佑、日本鐵道博物館館長大場喜幸致詞，現場有許多來自日本鐵道文化、出版、漫畫等台日文化界人士出席。

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周學佑致詞時表示，台日地理相近，歷史相連，因而匯聚交融出許多共同的記憶與文化產物。「鐵路」與「便當」就是台日間最具代表性的共通詞彙，當這兩詞合成「鐵路便當」時，所代表的就不僅是美味可口、經濟實惠或在地美食，而是會再加上歷史文化與個人酸甜苦辣的成長經驗，並帶來特殊回憶與故事，這種感覺只有台灣人和日本人才會懂。

▲「搭火車，品台灣：台灣鐵路便當物語」展昨天開幕。（圖／文化部提供）



國家鐵道博物館籌備處主任鄭銘彰指出，鐵博籌備處的首次海外展覽，用最能反映台灣當前廣受歡迎的鐵路便當的理由，除了便當是台日兩國文化共通語言，這種已內化為台灣人的味覺記憶及鐵道故事，表達了台灣在地文化價值，放入國際時顯得格外有特色，也就是「愈在地、愈國際」的道理。

鄭銘彰表示，鐵博策展團隊從文獻資料中梳理出歷史、文化與人文的交互影響，介紹不同時期的台灣鐵路便當與相關的珍聞軼事，例如日本時代主要車站鐵路便當菜色與評價、戰後台鐵便當代名詞排骨飯的淵源與秘辛、從文學或是期刊插畫中看到鐵道便當與生活文化關係等內容，展覽呈現了台日兩國鐵道文化的淵源與發展過程的異同。

日本大宮鐵道博物館館長大場喜幸表示，大宮鐵道博物館起源100多年前在東京車站開設的第一代鐵道博物館後，移至神田萬世橋，戰後稱「交通博物館」，2007年移至埼玉市大宮，開館後17年來吸引逾1400萬人次進館，館內有承接來自過去的博物館的貴重收藏品，目前展示車輛42輛、收藏品逾67萬件。

大場說，去年7月台灣的國家鐵道博物館籌備處與大宮鐵道博物館締結交流合作協定，為了台灣的國家鐵道博物館的正式開幕，大宮鐵道博物館將竭盡所能協助。首先是明年2月至6日之間，在大宮的鐵道博物館推出台日鐵道主題的企畫展。

▲昨天在駐日台灣文化中心舉辦的展覽是明年2月大宮鐵道博物館灣鐵道展的前導展。（圖／文化部提供）



這場「搭火車，品台灣：台灣鐵路便當物語」開幕活動特別安排台鐵台北餐廳經理退休的李玉霞及領班退休的黃明珠分享她們多年的製作經驗與美味餐點背後的故事。

李玉霞對中央社說：「感覺自己滿努力的，能夠對得起這個國家。我很用心把這塊排骨做好，讓這個便當從已經要沒落、要外包公司，竟然可以由每天1200個賣到1萬5000個便當，而且變成國際化，甚至被說『到台灣，不買台鐵便當，等於沒到台灣』，還有『坐高鐵，吃台鐵便當』的風潮。」

李玉霞還說：「讓我感到很驕傲的就是，我們台鐵小小的一個便當，竟然能夠吸引國外的人到台灣來，一定要到台北車站去買便當，這是我感到很榮幸的事。」

活動現場也送上了飄著濃濃台灣味的排骨便當，讓出席的來賓驚豔不已。這是在李玉霞與黃明珠這兩位職人的監製指導下，請熱心的台僑協助委託東京的專業廚房調理，讓出席活動的人士能有「色、香、味」的感官體驗，為開幕活動增添了熱鬧的互動。

活動吸引許多日本鐵道界、文化界人士前來觀賞，包括大宮鐵道博物館副館長荒木文宏、日本鐵道保存協會前顧問名取紀之、熱愛台灣的鐵道攝影作家結解喜幸、鐵道人網紅豐岡真澄、鐵道旅行作家白川淳、交通新聞社編輯主幹助川和彥、台灣協會理事岡部千枝、日本觀光振興協會常務理事檜垣克己等。

此外，暢銷書「鐵路便當之旅」系列漫畫的作者早瀨淳、監修者攝影家櫻井寬受邀出席，因為此系列漫畫多年前曾以專輯介紹台灣，兩位在旅行時偶遇鐵道便當職人李玉霞，並將這段故事繪入內容，事前不知情的李玉霞與他們喜相逢，是開幕儀式外的溫馨插曲。

▲《鐵路便當之旅》系列漫畫的監修櫻井寬（右）及鐵道便當職人李玉霞（左）回憶當年的鐵道交流。（圖／文化部提供）



早瀨表示，之後還會再到台灣繪畫更多新口味的鐵道便當，透過漫畫讓更多讀者理解台灣的鐵道美食。

「搭火車，品台灣：台灣鐵路便當物語」展期至11月8日止。駐日台灣文化中心主任曾鈐龍表示，期待透過台日鐵道印象的關聯性，吸引日本民眾的關心，進而促成更多日本民眾認識台灣鐵道文化。