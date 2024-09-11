　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「台鐵便當物語展」東京開幕　經典排骨飯進軍日本

▲▼文化部駐日本代表處台灣文化中心與國家鐵道博物館籌備處昨（10）日合辦「搭火車，品臺灣：台灣鐵路便當物語」展開幕活動。（圖／文化部提供）

▲鐵博籌備處邀請鐵道便當職人李玉霞指導製作台灣鐵路便當，讓日本鐵道界感動不已。（圖／文化部提供）

文／中央社

文化部駐日台灣文化中心與國家鐵道博物館籌備處昨天（10日）合辦「搭火車，品台灣：台灣鐵路便當物語」展開幕活動，並宣布文化部明年2月在日本最具代表性的大宮鐵道博物館首次舉辦台灣鐵道主題展。

昨天在駐日台灣文化中心舉辦的展覽是明年2月大宮鐵道博物館灣鐵道展的前導展，開幕儀式邀請駐日副代表周學佑、日本鐵道博物館館長大場喜幸致詞，現場有許多來自日本鐵道文化、出版、漫畫等台日文化界人士出席。

[廣告]請繼續往下閱讀...

周學佑致詞時表示，台日地理相近，歷史相連，因而匯聚交融出許多共同的記憶與文化產物。「鐵路」與「便當」就是台日間最具代表性的共通詞彙，當這兩詞合成「鐵路便當」時，所代表的就不僅是美味可口、經濟實惠或在地美食，而是會再加上歷史文化與個人酸甜苦辣的成長經驗，並帶來特殊回憶與故事，這種感覺只有台灣人和日本人才會懂。

▲▼文化部駐日本代表處台灣文化中心與國家鐵道博物館籌備處昨（10）日合辦「搭火車，品臺灣：台灣鐵路便當物語」展開幕活動。（圖／文化部提供）

▲「搭火車，品台灣：台灣鐵路便當物語」展昨天開幕。（圖／文化部提供）

國家鐵道博物館籌備處主任鄭銘彰指出，鐵博籌備處的首次海外展覽，用最能反映台灣當前廣受歡迎的鐵路便當的理由，除了便當是台日兩國文化共通語言，這種已內化為台灣人的味覺記憶及鐵道故事，表達了台灣在地文化價值，放入國際時顯得格外有特色，也就是「愈在地、愈國際」的道理。

鄭銘彰表示，鐵博策展團隊從文獻資料中梳理出歷史、文化與人文的交互影響，介紹不同時期的台灣鐵路便當與相關的珍聞軼事，例如日本時代主要車站鐵路便當菜色與評價、戰後台鐵便當代名詞排骨飯的淵源與秘辛、從文學或是期刊插畫中看到鐵道便當與生活文化關係等內容，展覽呈現了台日兩國鐵道文化的淵源與發展過程的異同。

日本大宮鐵道博物館館長大場喜幸表示，大宮鐵道博物館起源100多年前在東京車站開設的第一代鐵道博物館後，移至神田萬世橋，戰後稱「交通博物館」，2007年移至埼玉市大宮，開館後17年來吸引逾1400萬人次進館，館內有承接來自過去的博物館的貴重收藏品，目前展示車輛42輛、收藏品逾67萬件。

大場說，去年7月台灣的國家鐵道博物館籌備處與大宮鐵道博物館締結交流合作協定，為了台灣的國家鐵道博物館的正式開幕，大宮鐵道博物館將竭盡所能協助。首先是明年2月至6日之間，在大宮的鐵道博物館推出台日鐵道主題的企畫展。

▲▼文化部駐日本代表處台灣文化中心與國家鐵道博物館籌備處昨（10）日合辦「搭火車，品臺灣：台灣鐵路便當物語」展開幕活動。（圖／文化部提供）

▲昨天在駐日台灣文化中心舉辦的展覽是明年2月大宮鐵道博物館灣鐵道展的前導展。（圖／文化部提供）

這場「搭火車，品台灣：台灣鐵路便當物語」開幕活動特別安排台鐵台北餐廳經理退休的李玉霞及領班退休的黃明珠分享她們多年的製作經驗與美味餐點背後的故事。

李玉霞對中央社說：「感覺自己滿努力的，能夠對得起這個國家。我很用心把這塊排骨做好，讓這個便當從已經要沒落、要外包公司，竟然可以由每天1200個賣到1萬5000個便當，而且變成國際化，甚至被說『到台灣，不買台鐵便當，等於沒到台灣』，還有『坐高鐵，吃台鐵便當』的風潮。」

李玉霞還說：「讓我感到很驕傲的就是，我們台鐵小小的一個便當，竟然能夠吸引國外的人到台灣來，一定要到台北車站去買便當，這是我感到很榮幸的事。」

活動現場也送上了飄著濃濃台灣味的排骨便當，讓出席的來賓驚豔不已。這是在李玉霞與黃明珠這兩位職人的監製指導下，請熱心的台僑協助委託東京的專業廚房調理，讓出席活動的人士能有「色、香、味」的感官體驗，為開幕活動增添了熱鬧的互動。

活動吸引許多日本鐵道界、文化界人士前來觀賞，包括大宮鐵道博物館副館長荒木文宏、日本鐵道保存協會前顧問名取紀之、熱愛台灣的鐵道攝影作家結解喜幸、鐵道人網紅豐岡真澄、鐵道旅行作家白川淳、交通新聞社編輯主幹助川和彥、台灣協會理事岡部千枝、日本觀光振興協會常務理事檜垣克己等。

此外，暢銷書「鐵路便當之旅」系列漫畫的作者早瀨淳、監修者攝影家櫻井寬受邀出席，因為此系列漫畫多年前曾以專輯介紹台灣，兩位在旅行時偶遇鐵道便當職人李玉霞，並將這段故事繪入內容，事前不知情的李玉霞與他們喜相逢，是開幕儀式外的溫馨插曲。

▲▼文化部駐日本代表處台灣文化中心與國家鐵道博物館籌備處昨（10）日合辦「搭火車，品臺灣：台灣鐵路便當物語」展開幕活動。（圖／文化部提供）

▲《鐵路便當之旅》系列漫畫的監修櫻井寬（右）及鐵道便當職人李玉霞（左）回憶當年的鐵道交流。（圖／文化部提供）

早瀨表示，之後還會再到台灣繪畫更多新口味的鐵道便當，透過漫畫讓更多讀者理解台灣的鐵道美食。

「搭火車，品台灣：台灣鐵路便當物語」展期至11月8日止。駐日台灣文化中心主任曾鈐龍表示，期待透過台日鐵道印象的關聯性，吸引日本民眾的關心，進而促成更多日本民眾認識台灣鐵道文化。

ET快訊
賴清德親自探視幻象飛官！慰問照曝光
快訊／雨彈開炸！16縣市大雨特報　下到晚上
爆料翻車！張啓楷要北檢快約談于北辰　嗆NCC不作為就「刪光預
江蕙抗癌9年　醫：失聲是重大警訊
21歲男慘了！撞「千萬邁巴赫」　驚人維修費曝
他驚「中秋沒4天連假」一堆人後悔　PTT炸鍋：今年這樣是對的
柯文哲去幾次陶朱隱園？　鍾小平爆3次：市長任內、選總統時
快訊／美國大選辯論會　CNN最新民調出爐！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

住過5縣市！「早餐店超愛問1句」他超不解　全場懂：最好賺

快訊／雨彈開炸！16縣市大雨特報　下到晚上

「台鐵便當物語展」東京開幕　經典排骨飯進軍日本

交通部再撥款2億救花蓮觀光　增加五月天演唱會自由行補助

烤起來像整人！「最難烤食材」掀熱議　香腸秒中：超多都乾了

老公幫公婆付旅遊費！她吃1口冰淇淋「被討一半費用」想離婚了

53%家長接送小孩通勤有困難　Uber推「青少年版」可追蹤定位

阜杭豆漿常排隊「有什麼魔力？」　網曝必點美食：不香嗎

他驚「中秋沒4天連假」一堆人後悔　PTT炸鍋：今年這樣是對的

台灣領空「過路費」擬調漲3500元　最快今年底實施

家齊、蔡菜海邊挑戰爽快PK賽 遭民眾水槍攻擊直呼:太涼啦

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

國3通霄段砂石車追撞2車 大貨車、拖吊車駕駛死亡

國3轎車遭2大車夾撞 駕駛無心跳送醫搶救

國3白車遭2大車夾殺　肇事砂石車司機驚恐回憶

未完成的約定！KID曝和小鬼最後對話　重返舊地：那天真的好開心

江蕙瞞罹癌9年「失去珍貴嗓音」　首度鬆口「決定復出關鍵」

盧貝松新作《台北追緝令》全片台灣取景！　桂綸鎂街頭狂飆..李沛旭成「韓哥」手下

住過5縣市！「早餐店超愛問1句」他超不解　全場懂：最好賺

快訊／雨彈開炸！16縣市大雨特報　下到晚上

「台鐵便當物語展」東京開幕　經典排骨飯進軍日本

交通部再撥款2億救花蓮觀光　增加五月天演唱會自由行補助

烤起來像整人！「最難烤食材」掀熱議　香腸秒中：超多都乾了

老公幫公婆付旅遊費！她吃1口冰淇淋「被討一半費用」想離婚了

53%家長接送小孩通勤有困難　Uber推「青少年版」可追蹤定位

阜杭豆漿常排隊「有什麼魔力？」　網曝必點美食：不香嗎

他驚「中秋沒4天連假」一堆人後悔　PTT炸鍋：今年這樣是對的

台灣領空「過路費」擬調漲3500元　最快今年底實施

香港駐美經貿辦恐被關閉　陸：膽敢關閉必將反制

酒駕害好友車遭扣　裁決所前嗆：不關我事…2男反目互毆

住過5縣市！「早餐店超愛問1句」他超不解　全場懂：最好賺

賴清德親自探視幻象飛官！慰問照曝光　強調幻象戰機全面停飛特檢

台積電跌3元收901　台股小跌33點來到21031點

美選辯論談台灣晶片　經長郭智輝：誰當選都不影響經貿政策

1月才結婚！日聲優演員夫妻「互控施暴」　曾吵到警察來…當場分居

快訊／雨彈開炸！16縣市大雨特報　下到晚上

林俊傑潮牌店前腳撤東區　摩曼頓月砸100萬秒接手

緝毒犬出動！金門機場加重打擊毒品　警、巡聯合查緝

生活熱門新聞

貝碧佳一路向西　最新路徑曝

這縣市要發3000元振興券！預計10月中旬發放

網紅阿辰師「和好兄弟鬧翻」突爆始末！簡大軒道歉了

一半台灣人都會！荷蘭百萬網紅點1習慣超噁

比周子瑜早8年！赴韓SOLO出道「台灣第一人」是她

他驚「中秋沒4天連假」一堆人後悔！PTT炸鍋

70K男娶妻得存36萬聘金　岳母溫暖出手

貝碧佳颱風周末接近「對台影響曝」　明起低壓籠罩雨變多

貝碧佳增強中　明起雨區擴大

「做蝦皮才知可以這樣玩」　女賣家曝撤單亂象

明起防大雷雨！　貝碧佳最新各國路徑曝

快訊／13號颱「貝碧佳」今晚生成　朝琉球海面移動

啦啦隊練習生仙爆！內行曝超狂背景：是他女兒

醫看過「接近30公分！太大了」　台男粗度公布

更多熱門

相關新聞

台鐵「西小清水溪橋」重建長高85公分　陳世凱：12/28通車

台鐵「西小清水溪橋」重建長高85公分　陳世凱：12/28通車

蘇花鐵公路災害不斷，交通部長陳世凱今(10日)前往視察蘇花路廊鐵公路災後復建工作，其中因凱米颱風遭沖毀的台鐵「西小清水溪橋」，將復原重建，梁底提高85公分，陳世凱表示，台鐵西小清水橋預計12月28日前恢復通車，盡早恢復北迴線雙線通車。

票價與17年前相同　高鐵也「凍不住」：2026年資金缺口達高峰　　

票價與17年前相同　高鐵也「凍不住」：2026年資金缺口達高峰　　

台鐵董事會「票價調漲案退回補資料」　9月底前報行政院無望

台鐵董事會「票價調漲案退回補資料」　9月底前報行政院無望

年節出勤獎金沒下文「工會喊節日照休假」　台鐵：今年中秋起發放

年節出勤獎金沒下文「工會喊節日照休假」　台鐵：今年中秋起發放

年節出勤獎金沒下文　台鐵工會研擬「節日照常休假」

年節出勤獎金沒下文　台鐵工會研擬「節日照常休假」

關鍵字：

台鐵便當文化部

讀者迴響

熱門新聞

正妹Coser「狂噴水」　6秒片破1800萬瀏覽

陳佩琪涉洗錢！　4度改供詞交待不清

陸網爆「小楊哥夜店激吻辣妹」照片瘋傳！

婚禮上清純嫩妹「一彎腰露出事業線」！一看竟是蔡依林

林襄脫到剩內衣⋯一轉身「背後更猛」

61歲翁家明搭上嫩妹千金！娶俞小凡23年爆少互動

黃光芹諷馬郁雯犯蠢　揭最大破綻

貝碧佳一路向西　最新路徑曝

這縣市要發3000元振興券！預計10月中旬發放

正妹主播疑不倫小楊哥遭設局！家屬發聲了

女記者被質疑陪睡　今將提告蔡正元

網紅阿辰師「和好兄弟鬧翻」突爆始末！簡大軒道歉了

「ATM存619萬」違背常理　陳佩琪及3兒女恐列洗錢被告

飛官尋獲！妻曾發文：看似光環的職業有多少心酸

蘋果敗訴定讞　須補繳4620億稅金

更多

最夯影音

更多

家齊、蔡菜海邊挑戰爽快PK賽 遭民眾水槍攻擊直呼:太涼啦

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

國3通霄段砂石車追撞2車 大貨車、拖吊車駕駛死亡

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面