賀錦麗陣營邀「10月再辦辯論」　川普回應：我為什麼要？

▲ 川普辯論會後接受採訪。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統候選人川普、賀錦麗表定唯一一場電視辯論會已於10日落幕，賀錦麗團隊馬上邀請川普「10月再來一場」，但川普似乎意願不高，認為賀錦麗希望辦第二場「是因為她今晚輸了」。

綜合CNN及《天空新聞》，10日的辯論會過後，川普接受記者採訪時自豪說道，「我個人認為這是我參加過表現最好的辯論」，針對是安排行第二場辯論則稱，賀錦麗想再辦一場是因為「她今晚被打敗，但我不知道我們會不會這麼做」。

當被《福斯新聞》問及他是否同意再次辯論時，川普回答，「我必須考慮一下」，「但如果你贏得辯論，我想也許就不該這麼做」，「我為什麼要？賀錦麗馬上就說，『我們想再辦一場』，你知道的，如果你是個職業拳擊手，打輸了就會馬上想要再來一場」。

賀錦麗接手拜登參選後，10日的辯論會是表定唯一一場，目前並無規劃第二場。賀錦麗陣營發言人法隆（Brian Fallon）在辯論結束後發文喊話川普，「這很好玩，我們10月再來一次吧」；川普團隊此前則稱，他同意參加9月25日由NBC主辦的辯論，目前未成定局。

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