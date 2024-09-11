川普慌了？辯論一半「3肢體語言」洩玄機　賀錦麗全程很淡定

▲《美聯社》分析2名候選人的肢體語言。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

2024年美國總統大選「第2場」電視辯論落幕，《美聯社》指出，辯論進行到大約一半時，賀錦麗依然保持著開場時的平和語調，但川普的肢體語言卻產生變化，他站在講台上時弓起背部，雙手不斷在空中比劃、強調語氣與發言內容，更不時提高音量與嗓門。

《美聯社》分析2名候選人的肢體語言，分別指出了賀錦麗的穩重，以及川普的激昂。而CNN統計顯示，在整個辯論過程中，川普說話時間比賀錦麗多了5分鐘左右，前者為42分52秒，後者為37分36秒。儘管辯論規定讓2名候選人都有平等發言機會，但他們可以選擇不把所有時間都用來回應問題。

▲這是川普與賀錦麗首次辯論交鋒。（圖／路透）

辯論會後，雙方競選團隊都發布聲明，宣稱他們的候選人顯然獲勝，而2名副總統候選人也分別接受ABC News採訪。

賀錦麗副手、明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）說，賀錦麗既有自信又有遠見，川普卻看起來精神錯亂，「讓你想起對著雲朵大吼的老人」，「我認為國家可以看到今晚發生了什麼。我們將能夠繼續前進。這是國家希望看到的政壇模樣，而她非常清楚地把這一點闡釋出來。川普今晚帶來的只有憤怒與怨恨。」

川普副手、俄亥俄州參議員范斯（JD Vance）則表示，賀錦麗不斷重複「陳腔濫調」，「賀錦麗有很多話要說，但關於如何在這個國家，降低民生物品價格、確保邊境安全、讓房價更能夠負擔得起，她的話語背後，幾乎沒有實質內容。」

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