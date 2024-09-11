賀錦麗喊話「成為全體美國人的總統」　歐巴馬發聲力挺

▲美國民主黨總統候選人（左）與前總統歐巴馬（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）在美東10日晚間與共和黨候選人川普展開激辯，在辯論尾聲的發言階段，賀錦麗表示，「我打算成為所有美國人的總統，專注於未來10年至20年能夠做的事情」。在辯論結束後，前總統歐巴馬在社群平台發文力挺賀錦麗，「今晚，我們親眼見證，是誰有遠見與力量推動國家向前邁進」。

賀錦麗在辯論總結發言時提到，她擁有理解美國人民願望與夢想的願景，將創造機會經濟，提及投資小型企業、保持美國在國際社會的地位等一系列政策，並誓言成為一名「保護基本自由」的總統，包括給予女性對自己身體做出決定的權利。

曾任加州檢察長的賀錦麗也說，她的客戶就是美國人民，從來沒問過受害者、證人的政治傾向，只會過問他們是否安好，「這就是我們現在需要的總統，我打算成為全體美國人的總統，專注於我們未來10年至20年能做的事情」。

在辯論結束後，前總統歐巴馬（Barack Obama）在社群平台X發文表示，「今晚我們親眼見證誰有遠見與力量推動國家向前邁進，而非把我們分裂，賀錦麗將成為『全體美國人的總統』」。