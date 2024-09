賀錦麗喊話「成為全體美國人的總統」　歐巴馬發聲力挺

▲美國民主黨總統候選人(左)與前總統歐巴馬(右)。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

美國民主黨總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)在美東10日晚間與共和黨候選人川普展開激辯,在辯論尾聲的發言階段,賀錦麗表示,「我打算成為所有美國人的總統,專注於未來10年至20年能夠做的事情」。在辯論結束後,前總統歐巴馬在社群平台發文力挺賀錦麗,「今晚,我們親眼見證,是誰有遠見與力量推動國家向前邁進」。

賀錦麗在辯論總結發言時提到,她擁有理解美國人民願望與夢想的願景,將創造機會經濟,提及投資小型企業、保持美國在國際社會的地位等一系列政策,並誓言成為一名「保護基本自由」的總統,包括給予女性對自己身體做出決定的權利。

曾任加州檢察長的賀錦麗也說,她的客戶就是美國人民,從來沒問過受害者、證人的政治傾向,只會過問他們是否安好,「這就是我們現在需要的總統,我打算成為全體美國人的總統,專注於我們未來10年至20年能做的事情」。

在辯論結束後,前總統歐巴馬(Barack Obama)在社群平台X發文表示,「今晚我們親眼見證誰有遠見與力量推動國家向前邁進,而非把我們分裂,賀錦麗將成為『全體美國人的總統』」。

Tonight, we saw firsthand who has the vision and strength to move this country forward instead of dividing us. @KamalaHarris will be a president for all Americans.



Let's get to work: https://t.co/EuAXRi0gI2