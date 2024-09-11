川普狂言！怒喊「移民吃掉美國人寵物」轟邊境政策　真相曝光

▲ 川普在辯論會上聲稱，「移民正在吃居民寵物」。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統大選電視辯論會於台灣時間11日上午舉行，共和黨候選人川普及民主黨候選人賀錦麗激烈交鋒。川普強烈抨擊拜登政府的邊境政策，聲稱「移民正在吃居民的寵物」，他近期在競選造勢上也多次提及此事，但當地官員強調，這是毫無根據的謠言。

Donald Trump claims immigrants in Springfield are eating dogs and cats during the Presidential debate:



“They’re eating the pets of the people that live there.”



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川普在辯論會上再度批評拜登政府邊境政策，聲稱俄亥俄州春田市（Springfield）的移民吃掉當地居民的寵物，「他們在吃狗，那些跑進來的人，他們在吃貓，他們在吃……他們在吃居民的寵物！這種事就發生在我們國家」。

一旁的賀錦麗則是不禁失笑，邊攤手邊搖頭嘆道，川普的說法「不可置信」。

當ABC主持人提醒川普，春田市官員曾稱這項說法並無根據，川普僅回應，「這個嘛，我看電視上有人說，『我的狗被帶走，被當成食物』」。

事實上，除了辯論會上的言論，川普近期在威斯康辛州的競選造勢上也曾提及此事；副手范斯（J.D. Vance）還曾發文寫道，「現在有報導指出，人們的寵物被不該出現在美國的人綁架後吃掉了。我們的『邊境沙皇』（Border Czar）在哪裡？」共和黨使用邊境沙皇一詞批評賀錦麗任內打擊非法移民不力。

儘管缺乏證據，川普陣營不斷重申這項謠言。但春田市當地官員已向BBC澄清，「沒有可信的報導」證明確實發生移民食用居民寵物的事件，且強調散播謠言只會加劇對有色人種移民的刻板印象。