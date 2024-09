川普狂言！怒喊「移民吃掉美國人寵物」轟邊境政策　真相曝光

▲ 川普在辯論會上聲稱,「移民正在吃居民寵物」。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國總統大選電視辯論會於台灣時間11日上午舉行,共和黨候選人川普及民主黨候選人賀錦麗激烈交鋒。川普強烈抨擊拜登政府的邊境政策,聲稱「移民正在吃居民的寵物」,他近期在競選造勢上也多次提及此事,但當地官員強調,這是毫無根據的謠言。

Donald Trump claims immigrants in Springfield are eating dogs and cats during the Presidential debate:



“They’re eating the pets of the people that live there.”



pic.twitter.com/nAHXVYEHk8