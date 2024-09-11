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快訊／泰勒絲po文力挺賀錦麗！轟川普AI造假　抱愛貓入鏡藏玄機

▲▼泰勒絲發文力挺賀錦麗。（圖／翻攝自IG／taylorswift）

▲泰勒絲發文力挺賀錦麗。（圖／翻攝自IG／taylorswift）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統辯論會於美東時間10日晚間登場，民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）與共和黨候選人川普（Donald Trump）火力全開激辯90分鐘。美國流行樂天后泰勒絲在辯論結束後，立刻在IG發文力挺賀錦麗，並猛批川普利用AI捏造假訊息，同時選擇配上抱著愛貓的照片，暗諷川普的副手范斯。

泰勒絲（Taylor Swift）在辯論結束後，隨即在Instagram發文呼籲粉絲關心總統大選議題，「像你們許多人一樣，我今晚也看了辯論，如果你還沒這麼做，現在正是研究當前議題和候選人，在你最關心的議題上所持立場的好時機。」

泰勒絲批評川普利用AI捏造假訊息，冒充她為支持者，「這真正喚起了我對人工智慧的恐懼，以及它散播錯誤資訊的危險性。」泰勒絲強調，川普的行為讓她意識到，必須表明自己的立場，「作為選民，我需要非常透明地表達我對這次選舉的真實計劃。」

泰勒絲表示，她會在2024年的總統大選中將票投給賀錦麗，「我覺得她是一位冷靜、能幹的領導者，我相信如果這個國家由冷靜而不是混亂來領導，我們能做得更多。」她也提到賀錦麗的副手華茲（Tim Walz），「他多年來一直在為LGBTQ+權利、試管嬰兒（IVF）和女性對自身身體的選擇權努力。」

泰勒絲說，「我已經做好了研究，並且做出了我的選擇。而你也應該做自己的研究，做出屬於你的選擇。」她也提醒粉絲能夠提前投票，未來也會在IG動態分享相關資訊。

此外，泰勒絲在這篇貼文中抱著一隻愛貓班傑明‧巴頓（Benjamin Button），諷刺川普的副手范斯（J.D. Vance）先前稱賀錦麗是「沒小孩的貓女士」（childless cat lady），同時她也在文末署名「愛與希望同行，泰勒絲，沒小孩的貓女士」。

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