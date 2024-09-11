川普辯論會再提台灣！　賀錦麗批「他賣晶片給中國」出賣美國

▲ 川普與賀錦麗在辯論會上談及美中貿易戰、台灣晶片。（組圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統大選辯論會於台灣11日上午9時登場，是共和黨前總統川普與民主黨副總統賀錦麗首次正面交鋒。辯論會開場聚焦選民最關注的經濟問題，談及關稅可能帶來的高物價時，賀錦麗直指川普引發美中貿易戰，還批評他「將美國晶片賣給中國」，但川普隨後反駁，「他們是跟台灣買的」。

川普任內對價值500億美元中國商品提高關稅，主持人向川普提問，他認為人民是否能夠負擔提高關稅帶來的高物價，他則強調提高關稅會讓中國物價提升，不會使美國人負擔加重，更質疑拜登政府仍保留他任內的關稅政策，「如果她不喜歡就應該馬上取消」，且一再強調拜登政府帶來的嚴重通膨，「美國人快死了」。

賀錦麗對此則回應，「川普引發貿易戰」，「最後他把晶片賣給中國，幫助他們促進軍事現代化，基本上等於出賣美國」，指責他的政策無法幫助美國勞工權益，無法確保美國贏得本世紀的競爭。

接著她抨擊川普的疫情政策，「他甚至感謝習近平主席在疫情期間做的事，看看他在推特的發文，『謝謝習主席』，還用驚嘆號，但我們都知道習主席沒有提供有關疫情來源的透明資訊」。

川普對此則反駁，「首先，他們的晶片是跟台灣買的，我們幾乎沒在做晶片了，這都是因為拜登政府的哲學和政策。我不會說是賀錦麗的政策，因為她根本沒有政策。」

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