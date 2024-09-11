賀錦麗陣營大讚「她把川普逼到絕境」！　喊話10月再辦辯論

▲ 川普與賀錦麗在辯論會上激烈攻防。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統候選人川普與賀錦麗於當地10日舉行首場電視辯論會，這也可能是兩人選前唯一一次同台辯論，雙方都自認是贏家。川普團隊在辯論會結束前就聲稱他打敗賀錦麗，而賀錦麗競選團隊和也大讚她的表現，讓川普只能處於防守地位，還公開邀川普「再來一場」。

賀錦麗陣營發言人薩姆斯（Ian Sams）稍早發文寫道，「賀錦麗副總統完全掌握舞台，她就像是總統。她把川普逼到絕境，讓他為自己的行為負責，尤其是他如何推翻『羅素韋德案』，以及這為全美女性造成的傷害」。

民主黨官方X帳號也PO出賀錦麗的照片寫下，「今晚的贏家」。

That was fun. Let’s do it again in October. — Brian Fallon (@brianefallon) September 11, 2024

另一名發言人法隆（Brian Fallon）則是發文寫道，「這很好玩，我們10月再來一次吧」，公開邀請川普舉行第二場辯論。

賀錦麗接手拜登參選後，10日的辯論會是表定唯一一場，目前並無規劃第二場。CNN此前報導，賀錦麗團隊不排除再安排辯論，她本人8月也曾稱希望多辦一場，川普則稱希望在9月底再度辯論。

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