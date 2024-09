賀錦麗陣營大讚「她把川普逼到絕境」！　喊話10月再辦辯論

▲ 川普與賀錦麗在辯論會上激烈攻防。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國總統候選人川普與賀錦麗於當地10日舉行首場電視辯論會,這也可能是兩人選前唯一一次同台辯論,雙方都自認是贏家。川普團隊在辯論會結束前就聲稱他打敗賀錦麗,而賀錦麗競選團隊和也大讚她的表現,讓川普只能處於防守地位,還公開邀川普「再來一場」。

賀錦麗陣營發言人薩姆斯(Ian Sams)稍早發文寫道,「賀錦麗副總統完全掌握舞台,她就像是總統。她把川普逼到絕境,讓他為自己的行為負責,尤其是他如何推翻『羅素韋德案』,以及這為全美女性造成的傷害」。

民主黨官方X帳號也PO出賀錦麗的照片寫下,「今晚的贏家」。

That was fun. Let’s do it again in October.