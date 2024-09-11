猛追京華城案影響國會藍白合？　鍾小平：請傅總召體諒一下

▲台北市議員鍾小平。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城圖利案被檢方羈押，相較國民黨立委低調不談此案，台北市議員鍾小平、游淑慧等人猛追的態度也讓外界好奇國會未來藍白合動向。鍾小平11日受訪表示，傅崐萁總召有些為難，因為立法院還是要合作，但台北市前市長的貪污弊案，任何黨派的市議員必須追，沒有選擇，「這點請傅總召體諒一下」。

鍾小平說，傅崐萁總召他有些為難，因為立法院還是要合作，「我們也知道他的為難，我們很清楚，立院黨團要合作，但跟我們追這案子或許有些扞格之處，但這也要分開講」。

鍾小平強調，台北市前市長的貪污弊案，任何黨派的市議員必須追，沒有選擇，「這點請傅總召體諒一下」。至於黨中央態度為何？鍾說，完全沒有，「朱主席跟江俊霆主任都沒有找我，黨中央部分沒有任何壓力」。

另外，京華城面臨弊案，工程是否應停工？鍾小平認為，這就看李四川副市長跟蔣萬安市長，「是不是蔣萬安脫胎換骨轉大人，這案子考驗他」，柯文哲丟了魚果改建跟京華城兩個爛攤給蔣萬安，「京華城到底要不要停工？你不停工的話舉世譁然，一定民調會受到重挫，可是停工的話中工一定會告國賠」。

「我的建議，他們現在心裡要有定見，我們來支持你，起訴就停工而不是一審判決才停工。」鍾小平說，京華城再一年半就完工了，一年半價值1000億的大樓就蓋好，今天一審判決會拖個2、3年，定讞會拖個10年，所以當斷則斷，不要讓蔣萬安受傷，強烈建議蔣萬安起訴就停工，這是他個人建議。