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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲見沈慶京後訪美手機遭竊　陳智菡要北檢別誤導：證據到哪辦到哪

▲▼陳智菡出席民眾黨總統大選政治獻金查帳進度記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲陳智菡。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，《鏡週刊》11日報導指出，京華城容積率在2022年底確定為840%後，柯文哲2023年9月30日獨自前往陶朱隱園見威京集團主席沈慶京，隔天赴美時卻弄丟手機。對此，時任柯文哲競辦發言人陳智菡回應，現在看來不是查到哪、報到哪，而是「亂亂辦、亂亂報」，呼籲北檢別再誤導辦案。

立院民眾黨團11日上午舉辦「辧柯粗暴飆速，超思圖利紋風不動」記者會，黨團副總召吳春城，以及立委張啓楷、陳昭姿、林憶君、林國成出席與會。

有媒體提問，《鏡週刊》稱柯文哲2023年9月30日獨自去陶朱隱園見沈慶京，但隔天訪美弄丟手機，接著妻子陳佩琪就開始ATM小額存款逾40次，懷疑是涉犯洗錢，但京華城容積案過1年後手機掉了，會不會認為檢方是找不到行賄勾串對話，所以想釋出這樣消息？儘管裁定書有此消息，但2個法官1位是無保請回、1位是圖利羈押，是否覺得法官沒買帳？

陳智菡回應，現在看起來不是查到哪、報到哪，而是「亂亂辦、亂亂報」，柯文哲去過哪和陳佩琪有無用ATM存錢，這跟有無不法金流、圖利有相關嗎？如果檢調只能用跟名嘴一樣亂放消息，或胡亂牽引、跟著媒體走，用想像力連連看與爆料、查案，「這樣查案效率，其實讓我們非常憂心，也讓司法公正性受到質疑」。

陳智菡說明，陳佩琪其實準備很多證據資料，且在偵訊時已經提供給北檢，但為什麼不被採信，而是用偏頗報導在大家懷疑「黨、檢、媒3位一體」施壓或押人取供，破壞司法公正性？還是要呼籲北檢不要再誤導辦案，證據到哪就辦到哪。

▲▼柯文哲「終結有權無責獨裁總統制-把國家還給你」記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲柯文哲2023年10月9日舉辦「終結有權無責獨裁總統制-把國家還給你」記者會，回應手機在美國遭竊一事，自信稱裡面沒不雅照。（資料圖／記者呂佳賢攝）

回憶2023年9月29日期間，當時民眾黨與國民黨正陷入「藍白合不合」議題，民眾黨丟出以民調決定在野候選人、輸的人退選的震撼彈，2天後柯文哲便啟程前往美國進行二度訪問，當時國民黨主席朱立倫、鴻海創辦人郭台銘都積極想要聯繫上柯，結果卻爆出柯文哲手機遭竊。

當時幕僚表示，通關時有人突然插隊到柯文哲與其他幕僚中間，一陣混亂下完成通過海關程序，之後就發現手機不見，回頭找的時候也找不到。

而柯文哲9日被問及手機遭竊會不會引發國安危機？柯稱「手機丟掉很常見啊！」因為在機場趕飛機，也不能留下來去報案，所以丟了就算了，「不過還好，我那個手機（裡面），我很有自信，裡面絕對沒什麼不雅照、私密照，這我有把握，不然就慘了！」至於聯絡管道部分，其實幕僚之間每天都常常聯絡，這不是問題。

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