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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白60席團進團出？吳春城：民眾黨會就事論事　若綠不溝通「後果自負」

▲▼民眾黨團召開 柯文哲被以圖利罪告發 那陳吉仲與林聰賢呢 記者會 張啟楷 林國成。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨團召開「辧柯粗暴飆速，超思圖利紋風不動！？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因捲入京華城弊案遭羈押禁見，面對立法院即將開議，民眾黨團總召黃國昌10日透露，柯有交代黨團成員不准分裂投票；此時國民黨立委洪孟楷喊出，預算、法案、人事審查要藍52席、白8席「團進團出」。對此，民眾黨團副總召吳春城回應，民眾黨不會意氣用事，會就事論事，但若少數政府要霸凌多數國會，不協調溝通、片面決策，「第二會期後果自負」。

立院民眾黨團11日上午舉辦「辧柯粗暴飆速，超思圖利紋風不動」記者會，黨團副總召吳春城，以及立委張啓楷、陳昭姿、林憶君、林國成出席與會。

針對黃國昌昨稱柯交代8席不准分裂投票，以及洪孟楷稱下會期人事、法案、總預算要52＋8席，盼藍白「團進團出」？吳春城表示，「我們黨團一定秉持柯文哲向來的理念，國家利益高於政黨利益，政黨利益高於個人利益，所以8席一定秉持這個原則，團進團出。」

吳春城提及，在政策法案上以台灣為主，在民生法案以人民為本，第一個會期已經彰顯了民眾黨8席是國會關鍵力量，在此呼籲執政黨，執政黨從這任以來，看得出「個人利益大於政黨利益，政黨利益大於國家利益，倒著做。」少數政府要霸凌多數國會，以司法、媒體專制霸權抹黑、不協調溝通，片面決策，如果再繼續這樣，「第二會期後果自負。」

吳春城強調，民眾黨對於不管哪個政黨，都不會意氣用事，會選擇就事論事，並秉持以台灣為主、人民為本，第二會期嚴格把關，彰顯民眾黨價值。

張啓楷說，8席一定是團進團出，至於藍綠的部分，民眾黨上個會期最後階段扮演的不只是關鍵角色，而是中道、理性、務實、科學的角色，2大黨都往民眾黨集結靠攏，「現在不是民眾黨往誰靠，我們是中間的力量，只要是對的，相信藍綠都會靠過來。」

張啓楷指出，在改革法案上，因為民進黨不會自己改革，所以後來國民黨、民眾黨在改革法案上一定是攜手合作，包括財政收支劃分法、媒體改革等，「只要牽扯到改革，我相信只要執政黨不願意做的，在野黨本來就是會集合，但相對在經濟民生、福國利民的案子，事實上沒分顏色，包括民眾黨、國民黨、民進黨應該都會舉手贊成」。

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