偵查不公開卻狂洩密！　藍委轟：「黨檢媒」巨獸正吞噬國人信賴

▲李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉京華城案，但卻有特定媒體頻頻報導偵辦內容，讓司法單位被質疑違反偵查不公開原則。對此，國民黨立委李彥秀表示，柯文哲案透過特定媒體放話，嚴重違反偵查不公開，這不僅僅是民眾黨質疑的「賴清德黨檢體系」，更是從民進黨、檢調系統，到綠媒側翼的共生結構，「黨檢媒的政治複合體」巨獸，正在吞噬國人殘存的司法信賴。

李彥秀指出，獨立的司法檢調體系，不僅是法律與正義的最後一道防線，民主政治最重要的基石，更是引以為傲的「台灣價值」，很遺憾，從前總統馬英九的「三中案」，到現在柯文哲疑似涉入的「京華城案」，以及立委徐巧芯也被指控與「京華城案」相關，都是檢調透過特定媒體放話，嚴重違反偵查不公開，之後則以「不予證實」製造外界的想像與操作的空間。

李彥秀提到，原本應該中立與獨立辦案的檢調系統，不僅成為政治話語的中央廚房，更淪為第一線衝鋒陷陣的敢死隊，「讓人民對司法檢調體系的信任，成為政治血滴子下待宰的羔羊，」這不僅僅是民眾黨質疑的「賴清德黨檢體系」，更是從民進黨、檢調系統，到綠媒側翼的共生結構，「黨檢媒的政治複合體」巨獸，正在吞噬國人殘存的司法信賴。

李彥秀說，當媒體記者可以公開自爆「這條檢調的線經營七年，」根本就是將檢調人員當成豢養的小弟，請問，檢調人員可以不生氣嗎？請問，台灣人民可以不憤怒嗎？促轉會「東廠風波」時，副主委張天欽曾說過「影射的殺傷力最強」、「如果沒有操作，很可惜」。

針對柯文哲疑似涉入「京華城案」，李彥秀認為，不但影響當事人聲譽、台灣政黨政治發展，更是重建台灣民眾對司法信任的關鍵。不論你喜不喜歡柯文哲，無罪推定、正當法律程序都是不容動搖的價值，保護當事人基本人權，更是司法體系得以存續的關鍵，不應該因人而異，黨同伐異。

「今天的柯文哲，可能就是明天的你我」，李彥秀說，這次廉檢整個偵辦的過程，就是一篇非常失敗的負面教材；「黨檢媒複合體」的共生結構、部分檢廉人員的配合演出，才是讓檢廉斯文掃地的主因。大家樂見不同政黨藉由提案修法來開啟檢方洩密與偵查程序的制度檢討，作為民意代表，更會監督把關法務部的預算與執行，「藉由偵查不公開確保程序正義，來追求實質正義」，2300萬台灣人民沒有人能置身事外。

