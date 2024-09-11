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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

游淑慧打柯弊案被藍大老轟「不顧大局」　朱立倫轉身就走不回應

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭收押，國民黨主席朱立倫定調力挺柯，但國民黨議員就此案卻是頻頻砲打。朱立倫今（11日）上午受訪時被問到，台北市議員游淑慧自爆被黨內長輩警告，說她「不顧大局」、要她「手心拿高查」，朱立倫聞言後轉身就走，不願回應。

身兼台北市議會京華城案調查小組召集人的游淑慧接受廣播節目專訪，提及黨內的長輩關切，勸她「手心拿高查」，也有人用難聽的方式挖苦她，指她不顧大局。游淑慧對此叫屈，一起監督是在野的天職，但不能拿京華城案交換，「合作不是合污」，現在民眾黨選擇放棄司法訴訟，完全訴諸於政治跟群眾的手段，是不是完全正當，她打一個問號，且最終司法審判還是要回到法院

朱立倫上午出席重陽敬老義剪、義燙、義診活動，受訪時被問到立院將開議，朱立倫表示，新會期大家最關心預算問題，就在野黨部分，一定是嚴格監督，也希望包括民眾黨，一起扮演好在野黨角色，強力監督相關預算，尤其過去有浮濫、浮編，或有浪費的地方，民進黨不要再護航，應該要從監督的角色，代表民眾監督好預算，另外一些福國利民或是地方關心的重要法案，也希望趕快能通過。

至於游淑慧因頻打柯文哲弊案，自爆被黨內大老唸「不顧大局」，身為黨主席怎麼看？朱立倫對此一言不發，轉頭就走。

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