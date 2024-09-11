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歡樂慶中秋嫦娥驅祝融　南消結合崇和國小手作防火宣導

▲中秋佳節近了，為提升在地居民節慶防火的安全意識，降低火災案件發生的情況，南消關廟分隊結合在地崇和國小，辦理別出心裁的手作防火宣導。（圖／示意圖，記者林東良翻攝）

▲中秋佳節近了，為提升在地居民節慶防火的安全意識，降低火災案件發生的情況，南消關廟分隊結合在地崇和國小，辦理別出心裁的手作防火宣導。（圖／示意圖，記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

中秋佳節近了，又是月圓人團圓的好時光，家家忙著炊事烤肉放鞭炮，大街小巷洋溢節慶的氛圍，但過往的經驗這段時間，經常會有樂極生悲的憾事發生，因此為提升在地居民節慶防火的安全意識，降低火災案件發生的情況，南消關廟分隊結合在地崇和國小，辦理別出心裁的手作防火宣導。

活動內容涵蓋防火防災知識和用火用電安全注意事項，並結合濃煙模擬屋的實際操作，教導居民如何避難逃生已及使用住宅式火災警報器的重要性；提醒學童，12歲以下兒童施放爆竹煙火需家長陪同，選擇有合格標章的爆竹煙火。

關廟分隊表示，要有效降低因煮食不慎發生的意外，建議「選用具有熄火安全裝置、溫度感知功能及使用時間異常遮斷爐具」，在炊事過程當中，有許多意外是未能「人離火熄」造成災害發生，隨著科技日新月異，瓦斯爐具的安全裝置也隨著提升，安全意識與硬體安全裝置相輔相成，安全更有保障；中秋傳統習俗施放爆竹煙火，當然也是需要施放的地點、種類、人員安全規範及優良的爆竹煙火缺一不可。

此外應定期檢查爐具的安全功能是否正常運作，並隨時檢查瓦斯管路是否有漏氣現象，提高每個家庭的防災意識與習慣，如此才能避免憾事的發生，確保居家安全。

消防局局長李明峯說，根據消防署統計，截至今年8月份因爐火烹調造成的火災件數已達579次，相較去年同期雖有所減少，但仍然是引起住宅火災案件的主要原因，民眾在使用爐具烹飪時仍要多加注意，恪遵「人離火熄」的守則，中秋施放爆竹煙火要依法注意安全，最後中秋佳節但願人長久，千里共嬋娟。

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