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桃機中秋假期「估單日湧13.3萬人」　增安檢量能、餐飲

▲▼桃園國際機場近期打造全新的親子遊憩空間，以及新開幕的3C影音書店、風格咖啡店等新設施。（圖／桃機公司提供）

▲桃園機場中秋假期疏運運量高峰預估為9月15日，旅運量達13.3萬。（圖／桃機公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

下周二就是中秋節，不少民眾自行請假，創造4天連假規劃出遊，桃園國際機場公司今（10日）指出，中秋假期疏運期間運量高峰預估為9月15日，旅運量達13.3萬，因應人潮高峰，協調C.I.Q.S（海關、證照查驗、檢疫及安檢）服務能量及增加餐飲供應。

桃園機場今年中秋假期疏運期間為9月12至18日、共7天，預估旅客數約86萬至91萬人次，航機起降4959架次（含加班機及包機共96架次）。桃園機場旅運量持續成長，9月1日達成3000萬人次里程碑，全年上看4500萬人次。

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機場公司表示，根據航班運量人數預報系統顯示，今年中秋假期疏運期間運量高峰預估為9月15日，旅運量達13.3萬，次高峰為9月12日、9月13日及9月17日，均超過13萬人次。

▲▼桃園國際機場近期打造全新的親子遊憩空間，以及新開幕的3C影音書店、風格咖啡店等新設施。（圖／桃機公司提供）

▲桃園國際機場近期新開幕的3C影音書店、風格咖啡店等新設施。（圖／桃機公司提供）

桃機公司指出，第一航廈出發尖峰時段為上午7時至9時、下午1時至3時及晚間6時至7時，第二航廈出發尖峰時段為上午6時至10時、下午3時至5時及晚間10時至11時。

因應人潮高峰，機場公司表示，將依據人數預報資訊及航班即時動態進行人力與資源調度，協調C.I.Q.S（海關、證照查驗、檢疫及安檢）服務能量及增加餐飲供應，協助旅客順利出遊平安返家。

為使通關順利，機場公司呼籲，出境旅客善用多元智慧化服務、預先確認安檢注意事項；入境切勿違規攜帶動植物產品、留意貨幣菸酒攜帶規定及多加利用大眾運輸工具。

▲▼桃園國際機場近期打造全新的親子遊憩空間，以及新開幕的3C影音書店、風格咖啡店等新設施。（圖／桃機公司提供）

▲桃園國際機場打造全新的親子遊憩空間，及新開幕的3C影音書店、風格咖啡店等設施。（圖／桃機公司提供）

另外，為維持機場營運順暢，桃機公司提醒旅客，如於機場棄置行李箱等無法透視內部的物品，請保持打開狀態以利機場工作人員識別，避免引起航空保安疑慮。

桃機公司升級多樣設施及服務，包括C區「森林樂園兒童遊戲區」，結合ESG概念，使用環保建材與遊具，並設置寬敞哺集乳空間；D7候機室旁新開幕的「i Travel航空補給站」3C影音書店，營造自然視覺和諧氛圍。

桃機公司表示，航廈管制區外也持續引進新品牌進駐，第一航廈接機大廳近期開設的「kafeD」德式精品咖啡；第二航廈5樓南側商場新進駐「森高砂」，提供精品台灣咖啡及輕食甜點，歡迎不出國的民眾到機場看飛機享美食。

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