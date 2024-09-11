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社會 社會焦點 保障人權

剛探視完飛官！賴清德不斷感謝…曝謝沛勳現況：請國人做國軍後盾

記者許權毅、戴若涵／台中報導

空軍上尉飛官謝沛勳10日晚間駕駛編號2047幻象戰機進行夜航訓練，在返場過程中失事墜海，所幸經海空搜救後，順利將人救起送醫救治。對此，總統賴清德稍早探視完謝沛勳，他表示，謝謝謝沛勳上尉及全體國軍保家衛國，也感謝相關單位順利完成搜救使命，謝沛勳目前無生命危險。

▲▼ 賴清德探視飛官謝沛勳，事後接受媒體訪問 。（圖／記者許權毅攝）

▲賴清德探視飛官謝沛勳，事後接受媒體訪問 。（圖／記者許權毅攝，下同）

空軍第二聯隊上尉飛官謝沛勳10日晚間8時05分駕駛幻象2000單座編號2047戰鬥機，由新竹基地起飛要實施夜間訓練，不料，晚間8時35分返場過程中，疑似因發動機喪失動力，在新竹南寮西南方16.7哩處緊急跳傘逃生。

空軍、國搜中心、海軍、海巡艦艇隨即趕往失事海域進行搜救，儘管過程一波三折，最終還是順利將人救起，並送往童綜合醫院梧棲院區救治，所幸謝沛勳意識清楚。

總統賴清德一早新增行程，於11日上午10時10分趕抵醫院，稍早他探視完謝沛勳後表示，「首先我代表國家感謝謝沛勳上尉及全體國軍保家衛國，也感謝國防部、海巡全力搜救謝沛勳上尉，我們非常高興，能完成使命，剛剛已經探望了他，謝謝童綜合醫院給予最好醫療，目前沒有生命危險」。

賴清德表示，「國人應該也知道，國軍訓練不分晝夜，他們非常辛苦，敬請國人能夠全力支持國軍、做國軍後盾，這樣國軍會更有力量保家衛國、社會更安定。」另外，針對這次失事，賴清德指出，「國防部會進行應有的程序，來進行各項檢驗措施，特別強調飛官的安全最重要，後續這部分，國防部會跟社會大眾報告。」

▲▼ 賴清德探視飛官謝沛勳，事後接受媒體訪問 。（圖／記者許權毅攝）

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