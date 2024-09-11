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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美通過「台灣衝突嚇阻法案」　李彥秀：外交最忌諱炒短線亂壓寶

▲▼0716 國民黨召開,停止政治抹黑,兒少保護修法不漏接,記者會-李彥秀。（圖／記者黃克翔攝）

▲李彥秀。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

美國聯邦眾議院9日通過多項抗中法案，其中包括「台灣衝突嚇阻法案」，內容涉及若北京對台動武，將揭露中國大陸領導高層的資產，禁止他們及其家人使用美國金融體系及凍結資產等措施。對此，國民黨立委李彥秀提醒賴清德政府，友邦的支持不是民進黨大內宣的工具，更不是獲取個人政治利益的籌碼，任何兩岸與外交工作的推動，都必須戒慎恐懼，最忌諱炒短線、亂壓寶。

李彥秀提到，距離美國總統大選剩下不到兩個月，美中間的政治角力與風險控管受到國際關注。特別是在台灣問題上，涉及到美中關係的核心利益，作為「兩隻大象腳下的小草，」台灣不可不慎。

李彥秀提到，上個月底，美國國家安全顧問蘇利文訪陸，不僅見到了習近平，更罕見的與中共中央軍事委員會副主席張又俠在北京會談；九日，美國聯邦眾議院通過多項抗中法案，其中「台灣衝突嚇阻法案」(Taiwan Conflict Deterrence Act)特別受到關注，內容涉及「若北京對台動武，將揭露中國大陸領導高層的資產」；而幾乎在同一時間，中共國安部特別公布的「新三不」，再次宣示中共在「紅線」、「主權」和「國安」三方面核心利益的底線。

李彥秀說，蘇利文訪陸，透過面對面的談話，瞭解彼此的底線與紅線，特別是美國即將進入大選白熱化階段，在美中台問題與政策上，川普與賀錦麗顯然有不小的差異，「越是緊張，越需要對話」，高層的戰略對話，避免因為誤判而擦槍走火；另一方面，美國國會也即將面臨改選，在整體政治大氛圍下，美國眾議院站在更為積極的「友台」立場，台灣當然要感謝友邦對台海安全的重視，只是「台灣衝突嚇阻法案」以「北京對台動武」為前題，她相信這絕對不是美國與台灣人民所樂見的。

李彥秀也說，中共國安部所公布的「新三不」，宣示在「紅線」、「主權」和「國安」三方面核心利益的底線，這是中共長期以來的主張，並非新鮮事，選在這個時候公布，顯然是針對「台灣衝突嚇阻法案」的反制作為。

「對台灣而言，中華民國的前途由2300萬人民決定」，李彥秀強調，兩岸和平、區域穩定、經濟繁榮是台灣人民的核心利益與共同追求的目標。她也要提醒賴清德政府，友邦的支持不是民進黨大內宣的工具，更不是獲取個人政治利益的籌碼，任何兩岸與外交工作的推動，都必須戒慎恐懼，最忌諱炒短線、亂壓寶，因為這涉及到2300萬人生命財產安全與國家長遠的利益。
 

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