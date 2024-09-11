救援幻象飛官超落漆　2度吊掛故障！折騰近3小時才上岸

該架幻象戰機為單座機，編號2047，飛官謝沛勳為空軍官校105年班、飛行總時數710小時。他於10日晚間20時05分，由新竹基地起飛實施夜間訓練，20時35分返場過程發現動力失效，人員隨即彈射跳傘。

失事之後，長機標定座標回報，嘉義基地海鷗直升機則立即起飛救援，而位於屏東基地的C-130也起飛，前往附近海域投擲照明彈；此時，包括國搜中心、海巡單位也都紛紛出動。

不過，回顧這段期間的搜救過程，訊息的傳遞上非常紊亂，晚間9時許就有所謂「救到了」的訊息在傳散，一下是新竹地方上傳言獲救，一下又是海巡單位回報獲救。但是，當時的真實狀況是，仍在搜索當中，連人員都還沒有尋獲。至於空軍司令部官方的發言系統也「當機」，遲遲未就相關訊息進行「即時澄清」，在訊息紊亂的狀況下，不免造成家屬二度傷害。

所幸，10日晚間22時22分許，確定尋獲該名飛官謝沛勳。不過，在準備執行吊掛作業時，卻發生「落漆」的狀況，先是發現直升機的吊掛纜繩機械故障，只好先由海巡艇接駁；但是，沒想到在第二度，由另一架直升機執行吊掛時，再次出現機械故障。

本來飛官謝沛勳上尉第一時間是要直接由直升機後送，送往新竹醫院就醫，但在這一番折騰後，只好將他送上較大噸位的海巡PP-10031艇執行接駁作業，準備一路就近直送新竹南寮漁港，但新竹南寮漁港暫無編制100噸艇，所以以最大安全航速南下台中港後送。

最後，飛官謝沛勳被迫一路顛頗送往台中梧棲漁港，從晚間22時40分獲救後，一路到隔日凌晨1時許，耗時長達2個多小時才順利上岸，登陸後再由三聯隊派遣的救護車後送到台中童綜合醫院梧棲院區診治。

▼幻象2000新竹外海失聯墜海，少校謝沛勳彈射逃生。新竹南寮可見照明彈搜救畫面。（圖／Sally Chan 提供）

