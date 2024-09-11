回看賴清德就職百日　國台辦：頑固堅持台獨立場，絕不容忍姑息

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

記者魏有德／綜合報導

總統賴清德自520上任後已超過百日，兩岸互動仍處於「冰點」，外界對兩岸局勢仍不樂觀。對此，大陸國台辦發言人陳斌華表示，賴清德上台以來，頑固堅持台獨立場，極力鼓吹分裂謬論，嚴重挑戰一個中國原則，嚴重破壞台海和平穩定，「我們決不容忍、決不姑息。」

陳斌華指出，兩岸關係根基在民間，動力在人民，「儘管當前台海形勢複雜嚴峻，但今（2024）年以來兩岸各領域交流合作沒有停、沒有斷、沒有少，上半年兩岸人員往來同比增長99.5%，大陸新設台資企業數同比增長9.2%，兩岸貿易額同比增長7.6%。這再次證明，任何勢力都無法改變兩岸同胞走近走親的願望，無法阻擋兩岸關係向前發展的勢頭。」

陳斌華提到，解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂和外來干涉，完善促進兩岸經濟文兩岸關係發展的主導權，始終在祖國大陸，始終在歷史正確的一邊。

陳斌華強調，台獨是禍害、是絕路，成不了事、翻不了天，「我們有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗任何台獨分裂圖謀。“台獨”勢力膽敢鋌而走險，我們將採取一切必要措施予以堅決、徹底粉碎！」