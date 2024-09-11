中研院「院區開放」推400場活動　玩夜市遊戲了解台灣大小事

▲中研院今年院區開放，總計推出近400場科普活動。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

邁入第27屆中央研究院「院區開放」活動，將在3個周六推出近400場寓教於樂科普活動，包括「穿越時空迺夜市」的懷舊夜市遊戲，讓小朋友從中了解寶島歷史大小事。中研院表示，10月有「兒童科普日」與「院區開放日」，11月則首度開箱台南沙崙的中研院南部院區，活動官網已正式上線，民眾可提前安排。

中研院表示，「院區開放」將在3個周六登場，10月12日、19日在南港中研院院區舉辦「兒童科普日」與「院區開放日」，11月9日則首度開箱中研院位於台南沙崙的南部院區。由於三天活動中，部分活動採預約登記抽籤制進行報名，民眾可提前上官網了解。

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10月12日「兒童科普日」，共規劃超過100場互動式科普活動。中研院表示，內容橫跨數理、生命和人文社會領域，例如台灣史研究所「穿越時空迺夜市」帶來懷舊的夜市遊戲，讓小朋友一早也能逛夜市，從中了解寶島歷史的大小事。環境變遷研究中心「聖誕老公公變瘦了！？」改編自繪本的短劇，引導小朋友從食衣住行等方面，思考可以做哪些行動來減緩全球暖化。

▲中研院2024年「院區開放」，今年共有約400場活動。（圖／中研院提供）

中研院指出，10月19日的「院區開放日」，則是不限年齡的科學狂歡日，囊括科普演講、實驗室開箱、手作體驗、影片放映等超過200場活動。氣候變遷與AI持續躍升全球熱議話題，主題演講「未來世代的必修課：能源與AI科技」將同步線上直播，由院長廖俊智主持，邀請環變研究中心主任陳于高主講「人類的新使命—用潔淨能源來扭轉全球暖化的劣勢」、資訊所黃瀚萱副研究員主講「多模態生成式 AI 如何改變我們未來的日常生活」。

在南部院區部分，中研院表示，11月9日舉辦首次院區開放，關鍵議題研究中心「海洋超能力，發電超給力」帶你探索洋流發電的箇中奧秘。分子生物研究所「真菌：今晚～～想來點線蟲！」揭開真菌如何偵測線蟲的神祕費洛蒙。關鍵中心與環變研究中心合作推出「我們與海廢的距離」，介紹廢棄物在海洋中的可能傳輸途徑及影響，以及身處島國的我們如何做好準備。歷史語言研究所「就是你了！淘氣陶器寶貝」帶你親手壓製小陶罐，體驗DIY製陶樂趣。