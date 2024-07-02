　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中研院士關心核電續用　鄭麗君：先務實解決核廢料問題

▲▼行政院副院長鄭麗君今天下午以「國家希望工程的治理願景」，在中研院院士會議發表專題演講。（圖／記者許敏溶攝）

▲院士關心核能問題，行政院副院長鄭麗君表示，應優先討論如何解決核廢料問題。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

核電問題成為各界關注焦點。今（2日）中研院院士會議上，院士劉鴻文也關心台灣未來使用核能的可行性。行政院副院長鄭麗君指出，不管擁核與反核者，都必須面對核廢料問題，包括核一、核二停機是因地方政府未通過核廢料儲存設施執照，故應回歸理性務實層面，先確立核廢料安全前提下，再討論使用核能。

中央研究院第35次院士會議昨起開幕，近200位海內外院士與會，共同關心台灣科研發展。今天下午由行政院副院長鄭麗君以「走向民主永續之路—國家希望工程的治理願景」進行專題討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭麗君首先表示，台灣歷經民主化30年，連續四年被認為亞洲最開放國家，台灣擁有自由、多元、包容。而民主的目的，是為了讓這一塊土地每一個人成為自由人，有能力擁有機會自由地發展自我。目前進入後全球化的新冷戰時代，未來政府將「以創新趨勢經濟成長」、「擴大社會投資，建立社會公共支持體系」、「追求積極和平，同時追求民主與和平」等面向，作為國家希望工程的治理願景。

近期核能成為國內各界關注焦點，中研院生命組院士劉鴻文、美國德州大學奧斯汀校區藥物及化學教授，在座談時詢問鄭麗君，政府對於未來使用核能的可能性。

鄭麗君認為，面對2050淨零轉型，能源轉型是重要部分，政府提出第二次能源轉型，延續之前政府第一次能源轉型基礎上，之前能源轉型主要結構非核、減媒等，政府未來推動第二次轉型，目前能源配比部分，有6%是核能，但未來第二次能源轉型，多元綠能是核心戰略。

鄭麗君進一步表示，在能源部分，過去社會討論擁核與非核問題，但現在能源討論的框架，也許要做一個新的改變，作為能源科學、核科學來討論，未來可能的發展，所有人會樂觀期待，未來核能是否可以免除後端的核廢料問題，可以更安全。

▲▼行政院副院長鄭麗君今天下午以「走向民主永續之路—國家希望工程的治理願景」，在中研院院士會議進行專題討論。（圖／記者許敏溶攝）

▲鄭麗君（圖右）今天以「國家希望工程的治理願景」，在中研院院士會議發表專題演講。（圖／記者許敏溶攝）

不過，鄭麗君指出，現實中，核電廠與核能層次，首要面對就是核廢料的處理問題，當初核一與核二不是執照到期而停止運轉，而是沒有啟動相關核廢料儲存設施，地方政府在核一儲存場上，一直沒有給予後續使用執照；核三廠未來若要延役，同樣要面對核廢料問題，若是執照到期，依照國際規範，先停機再進行安全檢查，通過國際專家參與的安全審查，等於需要國際專家進行整體的體檢與審查。

鄭麗君強調，不管擁核與反核者，核廢料是大家都必須面對的問題，要有核廢料解方，才能負責任繼續使用核電。故大家應回歸理性務實層面討論，在核廢料安全可確立前提下，大家在未來可討論是否使用核能發電，這樣才有現實基礎。

ET快訊
快訊／賀軍翔步出北檢！「雙手合十」喊冤：沒做不禮貌的行為
統一獅簽約陳聖平　2.5年1166萬元
獨／北市警暴打新加坡人妻　監視器離奇消失
新冠高峰上修！單周恐破12萬人次就醫　新變異株LB.1占比竄
獨／警方臥底恐遭滅口！　黑幫祭出追殺令
永和炸雨「14:30像晚上」　台北人認證：突然昏天地暗

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雞蛋滯銷「蛋商冰箱大爆滿」　業者揭全台庫存至少4800萬顆

開完房間！男說不用給錢「私下1舉動」她火速封鎖　網喊：有夠貪

中研院士關心核電續用　鄭麗君：先務實解決核廢料問題

新冠高峰上修！單周恐破12萬人次就醫　新變異株LB.1本土占比竄升

雪隧5個月抓罰「161輛烏龜車」　暑假啟動大客車優先通行

56歲台男娶19歲越南妹！新二代曝「從小被笑」成長血淚：非常痛苦

永和炸雨「14:30像晚上」驚呆全場　台北人認證：突然昏天地暗

快訊／雨彈升級！16縣市豪大雨特報　雷雨狂轟新北市

見一票藝人「嘴對嘴親女兒」　她嚇壞：真的母湯！兩派掀戰

10多歲青少年新冠死亡！「抽搐、42度高燒」住院隔天不治

無人拉麵公審客人挨轟　霸氣闆娘：別挑戰底線

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

娶越南妻「為生娃」被罵　40歲型男：台女要求高

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

迪士尼遇怪男緊貼跟拍　員工見狀幫解決困境！

扮「裝熟陌生人」拐兒　被神回：我爸沒朋友

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

陶晶瑩女兒荳荳突上台　爆料叔叔阿姨喝酒爬來爬去

Faouzia狂飆《來自天堂的魔鬼》　中文超標準..主持人：吃了鄧紫棋？

五堅情解散？婁峻碩缺席「有點難過」　和焦凡凡結婚登記「安排好了」：冬天！

雞蛋滯銷「蛋商冰箱大爆滿」　業者揭全台庫存至少4800萬顆

開完房間！男說不用給錢「私下1舉動」她火速封鎖　網喊：有夠貪

中研院士關心核電續用　鄭麗君：先務實解決核廢料問題

新冠高峰上修！單周恐破12萬人次就醫　新變異株LB.1本土占比竄升

雪隧5個月抓罰「161輛烏龜車」　暑假啟動大客車優先通行

56歲台男娶19歲越南妹！新二代曝「從小被笑」成長血淚：非常痛苦

永和炸雨「14:30像晚上」驚呆全場　台北人認證：突然昏天地暗

快訊／雨彈升級！16縣市豪大雨特報　雷雨狂轟新北市

見一票藝人「嘴對嘴親女兒」　她嚇壞：真的母湯！兩派掀戰

10多歲青少年新冠死亡！「抽搐、42度高燒」住院隔天不治

影／蔡英文親授「終身日賺3萬台幣」秘招？　深偽詐騙手法超拙劣

澳洲雪梨大學爆「學生持刀傷人」1男重傷！　犯嫌被捕僅14歲

陸考察團返福州！計畫推「馬祖1日遊、3日遊」：期待早日實現

快訊／賀軍翔步出北檢！「雙手合十」喊冤：沒做不禮貌的行為

才點頭嫁張書豪「歐陽妮妮驚人財力起底」！　曾砸250萬配貨買包

雞蛋滯銷「蛋商冰箱大爆滿」　業者揭全台庫存至少4800萬顆

開完房間！男說不用給錢「私下1舉動」她火速封鎖　網喊：有夠貪

台南真善美戲院8月1日停業　文化局深感不捨

統一獅簽約旅美好手陳聖平　2.5年約總值1166萬元

婚禮變犯罪現場！2蒙面男突然闖入　近距離朝「新郎頭部」開槍

林森北路天降90cm鋼筋！　騎士路過遭砸傷摔車倒地

生活熱門新聞

爆乳女大鬧台北101！　網揭是「台灣人」失控原因曝光

營造老闆淪北車街友！　無奈揭原因：人啊不要驕傲

無人拉麵挨轟公審客人！霸氣闆娘現身：2個月卡6官司

房東奉旨漲電價　北漂租屋族崩潰

交往3年「男友不到60秒」　妹子分手崩潰

一票人狂推「台灣1景點世界第一」！外國人也讚

全球最佳大學排行　2私校擠進台灣前5名

用豬油炒菜！「一家3口全中風」　專家揭致命關鍵

神明指示「把地瓜葉變成茶」　發明家曾崇恩：花10年賣5棟房製成

快訊／16縣市大雨特報！大雷雨轟北北桃　國家警報響

泰籍爆乳姊疑遭外流就醫照！全身束縛網看傻

旅行社網站爆BUG「大阪來回機票1613元」！

永和炸雨「14:30像晚上」驚呆了　台北人：突然昏天地暗

「全台火爐繼續加柴！一天比一天熱」

更多熱門

相關新聞

歐盟認定「核能＝綠能」？　一次看懂超嚴格要件

歐盟認定「核能＝綠能」？　一次看懂超嚴格要件

國內政壇在能源議題的論辯中，時常出現歐盟將「核能」認定為「綠能」的論述。事實上，根據歐盟官網，歐盟對於核電是否為綠能的認定極為嚴格，必須納入永續分類標準，遵守安全和環境條件，備妥核廢料處置設施，另需有3.5代核電廠施工許可，且發照還有年限。總歸而言，歐盟是把核電與天然氣納入永續分類標準的過渡性/轉型性活動，但並沒有承認核能就是綠能。

郭智輝再強調不缺電　談核能延役「立院通過什麼就執行什麼」

郭智輝再強調不缺電　談核能延役「立院通過什麼就執行什麼」

賴清德盼以大數據資料助攻學術

賴清德盼以大數據資料助攻學術

管中閔出席院士會議避開賴總統　稱「睡到剛剛才起床」　

管中閔出席院士會議避開賴總統　稱「睡到剛剛才起床」　

中研院院士會議開幕　院長：成立AI辦公室「拓展人社領域應用」

中研院院士會議開幕　院長：成立AI辦公室「拓展人社領域應用」

關鍵字：

中研院鄭麗君院士會議民主永續鄭麗君核能

讀者迴響

熱門新聞

8天前預言羽球小將死亡悲劇！PO我是穿越者全網超毛

爆乳女大鬧台北101！　網揭是「台灣人」失控原因曝光

薔薔妹被綠直播吵架「被女友打巴掌」！4萬人看傻

2千坪水樂園開了！全民通通299元爽玩

金秀賢3照片偷放閃金智媛！被韓媒「抓包後急刪除」

60%人確診已晚期！醫揭「男生特有癌」3警訊別拖了

林千又砸12萬空運LV巧克力全融化

14歲屁孩花500「全臉刺青」！2年就後悔

營造老闆淪北車街友！　無奈揭原因：人啊不要驕傲

波音787遇強烈亂流迫降！　30人傷

「八大猴子入侵」北部大學搭訕找小姐　法官竟不罰

10年租金噴200萬！夫妻「看房5個月」後悔炸：別鐵齒

薔妹遭大陸女友呼巴掌「薔薔無奈發聲了」！

髮型師遭槍擊眼球掉出　兇嫌二審仍判8年

無人拉麵挨轟公審客人！霸氣闆娘現身：2個月卡6官司

更多

最夯影音

更多

無人拉麵公審客人挨轟　霸氣闆娘：別挑戰底線

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

娶越南妻「為生娃」被罵　40歲型男：台女要求高

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

迪士尼遇怪男緊貼跟拍　員工見狀幫解決困境！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面