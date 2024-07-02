中研院士關心核電續用　鄭麗君：先務實解決核廢料問題

▲院士關心核能問題，行政院副院長鄭麗君表示，應優先討論如何解決核廢料問題。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

核電問題成為各界關注焦點。今（2日）中研院院士會議上，院士劉鴻文也關心台灣未來使用核能的可行性。行政院副院長鄭麗君指出，不管擁核與反核者，都必須面對核廢料問題，包括核一、核二停機是因地方政府未通過核廢料儲存設施執照，故應回歸理性務實層面，先確立核廢料安全前提下，再討論使用核能。

中央研究院第35次院士會議昨起開幕，近200位海內外院士與會，共同關心台灣科研發展。今天下午由行政院副院長鄭麗君以「走向民主永續之路—國家希望工程的治理願景」進行專題討論。

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鄭麗君首先表示，台灣歷經民主化30年，連續四年被認為亞洲最開放國家，台灣擁有自由、多元、包容。而民主的目的，是為了讓這一塊土地每一個人成為自由人，有能力擁有機會自由地發展自我。目前進入後全球化的新冷戰時代，未來政府將「以創新趨勢經濟成長」、「擴大社會投資，建立社會公共支持體系」、「追求積極和平，同時追求民主與和平」等面向，作為國家希望工程的治理願景。

近期核能成為國內各界關注焦點，中研院生命組院士劉鴻文、美國德州大學奧斯汀校區藥物及化學教授，在座談時詢問鄭麗君，政府對於未來使用核能的可能性。



鄭麗君認為，面對2050淨零轉型，能源轉型是重要部分，政府提出第二次能源轉型，延續之前政府第一次能源轉型基礎上，之前能源轉型主要結構非核、減媒等，政府未來推動第二次轉型，目前能源配比部分，有6%是核能，但未來第二次能源轉型，多元綠能是核心戰略。

鄭麗君進一步表示，在能源部分，過去社會討論擁核與非核問題，但現在能源討論的框架，也許要做一個新的改變，作為能源科學、核科學來討論，未來可能的發展，所有人會樂觀期待，未來核能是否可以免除後端的核廢料問題，可以更安全。

▲鄭麗君（圖右）今天以「國家希望工程的治理願景」，在中研院院士會議發表專題演講。（圖／記者許敏溶攝）

不過，鄭麗君指出，現實中，核電廠與核能層次，首要面對就是核廢料的處理問題，當初核一與核二不是執照到期而停止運轉，而是沒有啟動相關核廢料儲存設施，地方政府在核一儲存場上，一直沒有給予後續使用執照；核三廠未來若要延役，同樣要面對核廢料問題，若是執照到期，依照國際規範，先停機再進行安全檢查，通過國際專家參與的安全審查，等於需要國際專家進行整體的體檢與審查。

鄭麗君強調，不管擁核與反核者，核廢料是大家都必須面對的問題，要有核廢料解方，才能負責任繼續使用核電。故大家應回歸理性務實層面討論，在核廢料安全可確立前提下，大家在未來可討論是否使用核能發電，這樣才有現實基礎。