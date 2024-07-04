快訊／台積電副總余振華獲選中研院士！28名新科院士名單出爐

▲中研院新科院士出爐。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

為期4天的中央研究院院士會議今（4日）落幕，中研院也公布第34屆院士暨名譽院士。今年共選出28位院士及2位名譽院士，包括數理科學組8人、工程科學組8人、生命科學組6人、人文及社會科學組6人，其中女院士7人。其中發明關於AI的關鍵技術的台積電研發副總經理余振華，獲選為工程組院士。

中研院指出，第34屆新科院士共28位當選。數理科學組：王金龍、邢泰侖、金政、洪上程、馬中珮、陳鎮東、葉乃裳、蔡兆申；工程科學組：史維、余振華、李建平、金智潔、傅立倫、楊陽、葉均蔚、裴有康；生命科科學組：李純慧、張大元、黃金生、楊長賢、廖敏妃、蔡宜芳；人文及社會科學組：王澤鑑、李豔惠、柯志明、彭信坤、楊儒賓、蕭高彥。名譽院士則有譚遠培、約翰‧安德森。

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中央研究院院士會議本周一（1日）起一連在舉行四天，約有近200位國內、外院士以實體或線上與會。中研院昨起進行院士暨名譽院士選舉閉門分組審查，今天進行綜合審查後，投票選出本院第34屆院士暨名譽院士。

中研院表示，今年新科院士分別為數理科學組8人、工程科學組8人、生命科學組6人、人文及社會科學組6人，其中女性院士有7人。最年輕的是數理科學組金政（男，53歲），最年長的是人文及社會科學組王澤鑑（男，86歲）。目前有院士271人，今天新出爐院士之後，陣容增至299人，名譽院士原有15人，現增加至17人。

中研院院士會議發言人伍焜玉指出，院士為終身名譽職，院士選舉都是依照「中研院院士選舉辦法」進行相關程序，最後由全體院士會議召開時投票產生，過程審慎嚴謹，歷經多次詳細討論，才能獲此殊榮。

▲中研院新科院士出爐，包括台積電研發副總經理余振華（圖左）。（圖／記者許敏溶攝）