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中研院遷台後首見法學院士　86歲民法學泰斗王澤鑑獲選

▲▼中研院院士會議。（圖／中研院提供）

▲86歲民法學泰斗王澤鑑獲選今年中研院人文社會科學組新科院士。（圖／中研院提供）

文／中央社

86歲民法學泰斗王澤鑑獲選今年中研院人文社會科學組新科院士，也是中研院遷台後首見的法學院士，王澤鑑說，獲選新科院士不是個人榮譽，盼帶動台灣整體法學發展跟進步。

中央研究院新科院士今天出爐，共28名學者專家當選，新科院士人數創近年新高，其中最年長者為人文及社會科學組86歲的王澤鑑。

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王澤鑑是台大法律學院名譽教授，也曾擔任司法院大法官，他從事民事法學研究60年，擷取德國法學精髓，融合歐陸與英美論證風格，並呼應華人社會的文化特色，堪稱建立台灣民法法律體系與思維方法之第一人。

此外，王澤鑑法學論著也以論述脈絡清晰，見解富說服力著稱，其中「民法學說與判例研究」共8冊更被奉為經典，在台灣法學界有「天龍八部」之稱。

王澤鑑今天親自出席院士會議後記者會，對於獲選為新科院士時表示，獲選新科院士代表對台灣法學進步的肯定以及台灣近年法治社會的形成對台灣人權保障、民主化的鼓勵，希望能帶動台灣整個法學社會發展跟進步。

王澤鑑也說，他1964年到德國念書，後來回國教書已超過60年，法學雖然看起來是一門嚴肅枯燥的議題卻能豐富人類生命，法學需要想像力並了解社會動態，嚴肅則是體現於條文。

他說，大家可能覺得條文很難理解，但法律是一個動態、能反映社會進步、需要想像力、有創造力的學科，希望有更多人來學法律，讓台灣真正成為一個以法為治的社會。

對於近年台灣社會重要法律議題，王澤鑑說，憲法法院是台灣民主憲政最大的體現，不僅建立憲法體制，也將憲法基本價值實踐為整個社會的法律價值，不論同婚法案、死刑釋憲案、立法院國會職權修法等，憲法法院都承擔很大重任，相信以他們智慧跟努力，會做出合乎台灣需要及進步的法律解釋，對台灣向前發展作出貢獻。

王澤鑑說，科技發展影響每個領域，而對法律的實質影響更需進一步探究，法律是一個價值科學、判斷科學、尋求公平正義的科學，如何讓科技可配合法律是將來研究發展目標，希望法律界跟科學界共同努力，使科技促進法律進步、實踐法律公平正義。

中研院人文社會科學組召集人王德威今天介紹到王澤鑑時也提到，王澤鑑是中研院遷台後的首名法學院士，應該向王澤鑑道歉、致歉；根據中研院資料顯示，中研院繼在中國選出的第一屆院士中有王寵惠、王世杰2名法學者後，直至王澤鑑前皆沒有法學者再當選院士。

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