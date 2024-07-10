廖俊智獲選歐洲分子生物組織外籍院士　探索溫室氣體吸收獲肯定

▲中研院長廖俊智獲選歐洲分子生物組織外籍院士。（圖／記者屠惠剛攝）



生活中心／台北報導

歐洲分子生物組織（European Molecular Biology Organization, EMBO）昨（9日）晚公布今年院士名單，中央研究院院長廖俊智獲選外籍院士（Associate Member）殊榮。今年共有20位來自歐洲以外的學者獲此榮銜，廖俊智將於今年10月赴德國海德堡參加授證典禮。

中研院表示，廖俊智是全球知名的生物化學家，專長在代謝路徑的設計與演化。他深入研究微生物和植物吸收二氧化碳及其他溫室氣體的機制，探索如何利用生物系統吸收溫室氣體。廖俊智表示：「藉由設計自然界未曾有的分子途徑，利用微生物和植物吸收溫室氣體，可以大幅增加固碳速率，因應氣候變遷的挑戰。」

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廖俊智受訪時分享，由於擔任院長一職，需處理許多不同類型的問題，並接觸多樣的跨領域研究。當面對挑戰時，常藉由轉移焦點到不同的問題，跳脫出既定的思維框架，獲致新靈感，幫助他保持創意思考和研究熱忱。

EMBO的正式會員（Member State）主要為歐盟成員國。台灣在2012年以合作夥伴（Co-operation Partner）名義參與，並於今年7月獲EMBO會員國全數投票通過，成為偕同會員（Associate Member）。未來我國每年將派代表出席EMBO年會，並參與規劃EMBO跨國的學術活動，擴大合作效益。

EMBO今年共選出100位新科院士和20位外籍院士。外籍院士來自歐洲以外的13個國家，包括美國、台灣、加拿大、日本、中國、印度和澳洲等。

廖俊智表示，中研院與EMBO已有合作基礎。中研院迄今已有9位人員獲得「EMBO全球研究學者」（EMBO Global Investigator）獎助、2位獲得「EMBO年輕研究學者」（EMBO Young Investigator）獎助。廖俊智作為EMBO的外籍院士，期盼進一步加強雙方聯繫，使台灣成為亞洲和歐洲研究人員的合作樞紐。