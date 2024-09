麥克風關靜音也沒用！川普、賀錦麗辯論激烈互嗆阻插嘴：我正在說話

▲川普、賀錦麗於美東時間10日展開總統辯論。(圖/路透)

記者羅翊宬/綜合報導

2024年美國總統大選「第2場」電視辯論會在費城舉辦,稍早於美東時間10日晚間9時(台灣時間11日上午9時)登場,民主黨候選人賀錦麗首度對上共和黨候選人川普,兩人在辯論過程時表情接連出現豐富變化,就連麥克風關靜音都無法阻止兩人爭論。

根據《美聯社》,早在總統辯論開始前,賀錦麗和川普雙方陣營就針對候選人在不發言時是否應該將麥克風關靜音的議題展開激烈爭論,不過稍早從前半段的辯論中,可以聽到川普和賀錦麗在辯論過程中至少有幾次互相對話。

當賀錦麗說,拜登並沒有為美國中產階級制訂計畫時,可以聽到川普反駁說道,「這只是當中的一個片段。他們讓她這麼說。」

幾分鐘以後,當川普抱怨美國幾乎不生產半導體晶片時,可以聽到賀錦麗回應,「這不是真的」。其中,當川普正在發言時,賀錦麗則是強硬插嘴,此時川普則試圖讓賀錦麗安靜下來,「我現在正在說話」。

