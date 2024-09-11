麥克風關靜音也沒用！川普、賀錦麗辯論激烈互嗆阻插嘴：我正在說話

▲川普、賀錦麗於美東時間10日展開總統辯論。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

2024年美國總統大選「第2場」電視辯論會在費城舉辦，稍早於美東時間10日晚間9時（台灣時間11日上午9時）登場，民主黨候選人賀錦麗首度對上共和黨候選人川普，兩人在辯論過程時表情接連出現豐富變化，就連麥克風關靜音都無法阻止兩人爭論。

根據《美聯社》，早在總統辯論開始前，賀錦麗和川普雙方陣營就針對候選人在不發言時是否應該將麥克風關靜音的議題展開激烈爭論，不過稍早從前半段的辯論中，可以聽到川普和賀錦麗在辯論過程中至少有幾次互相對話。

當賀錦麗說，拜登並沒有為美國中產階級制訂計畫時，可以聽到川普反駁說道，「這只是當中的一個片段。他們讓她這麼說。」

幾分鐘以後，當川普抱怨美國幾乎不生產半導體晶片時，可以聽到賀錦麗回應，「這不是真的」。其中，當川普正在發言時，賀錦麗則是強硬插嘴，此時川普則試圖讓賀錦麗安靜下來，「我現在正在說話」。

I left my seat when Trump said this.????



Not only did Kamala get dragged on policy, and have both moderators debating Trump for her… Trump stole Kamala’s big moment.



“I’m talking now… if you don’t mind, please. Sound familiar?”



Trump got the viral video of the debate. pic.twitter.com/hXwH3DO58M — Clandestine (@WarClandestine) September 11, 2024

報導分析，儘管總統辯論會已經過了上半場，當賀錦麗開始維持著她平時開始說話時的平穩語氣時，川普的肢體語言已經出現變化，他弓著背站在講台上，用手在空中劃過，用以強調他的發言，有時甚至會提高聲音。

報導分析，上半場的辯論會結束後，觀眾應能清楚掌握賀錦麗、川普在辯論時的風格。當川普正在說話時，賀錦麗會稍微轉過頭來看著他，並聽他說話。至於當賀錦麗說話時，川普則在聽。但當輪到賀錦麗拿起麥克風時，川普會直視主持人。另外，在川普說話時，賀錦麗仍持續做筆記，不過卻沒有人看見川普寫下任何東西。